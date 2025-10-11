Свят

НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

Това беше изтъкнато в изявление на британския министър на отбраната Джон Хили

11 октомври 2025, 15:37
НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия
О бединеното кралство, заедно със САЩ и други държави-членки на НАТО, проведе 12-часова мисия за патрулиране на въздушното пространство на НАТО близо до руската граница с помощта на бойни самолети след инциденти с дронове в Полша и други страни. Това беше изтъкнато в изявление на британския министър на отбраната Джон Хили. 

„Това беше значима съвместна мисия с нашите американски и съюзници от НАТО“, каза ръководителят на ведомството, цитиран от агенциите. 

Операцията бе проведена на 9 октомври и включваше два самолета на Кралските военновъздушни сили: разузнавателен самолет RC-135 Rivet Joint и патрулен самолет за борба с подводници P-8A Poseidon, които „прелетяха от Арктическия регион покрай Беларус и Украйна“ с подкрепата на самолета за зареждане KC-135 на американските военновъздушни сили.

„Това не само ни предоставя ценна разузнавателна информация за повишаване на оперативната осведоменост на нашите въоръжени сили, но и изпраща мощен сигнал за единството на НАТО...към нашите противници“, особено към Русия, каза Хили. Британското министерството на отбраната заяви, че операцията е проведена в отговор на нахлуванията на руски дронове и военни самолети във въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония през последните седмици.

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 4 дни
Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 4 дни

