НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

О бединеното кралство, заедно със САЩ и други държави-членки на НАТО, проведе 12-часова мисия за патрулиране на въздушното пространство на НАТО близо до руската граница с помощта на бойни самолети след инциденти с дронове в Полша и други страни. Това беше изтъкнато в изявление на британския министър на отбраната Джон Хили.

„Това беше значима съвместна мисия с нашите американски и съюзници от НАТО“, каза ръководителят на ведомството, цитиран от агенциите.

Операцията бе проведена на 9 октомври и включваше два самолета на Кралските военновъздушни сили: разузнавателен самолет RC-135 Rivet Joint и патрулен самолет за борба с подводници P-8A Poseidon, които „прелетяха от Арктическия регион покрай Беларус и Украйна“ с подкрепата на самолета за зареждане KC-135 на американските военновъздушни сили.

„Това не само ни предоставя ценна разузнавателна информация за повишаване на оперативната осведоменост на нашите въоръжени сили, но и изпраща мощен сигнал за единството на НАТО...към нашите противници“, особено към Русия, каза Хили. Британското министерството на отбраната заяви, че операцията е проведена в отговор на нахлуванията на руски дронове и военни самолети във въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония през последните седмици.