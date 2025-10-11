Свят

Хърватия ще въведе нова европейска система за граничен контрол

Новата система може да забави проверките по границите

11 октомври 2025, 21:15
Хърватия ще въведе нова европейска система за граничен контрол
Източник: iStock

Х ърватия от неделя въвежда нова система за граничен контрол на гражданите на страни извън шенгенското пространство, която може да доведе до забавяния на граничните пунктове със Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора, съобщи ХИНА. Става въпрос за системата за вход и изход в Европейския съюз (EES), която регистрира дигитално влизането и излизането на граждани на трети страни и замества предишното ръчно подпечатване на паспортите.

EES регистрира електронно времето и мястото на влизане и излизане на граждани на трети страни с краткосрочно право на престой, изчислява оставащия им разрешен престой и събира биометрични данни – снимка на лицето и отпечатъци от четири пръста на дясната ръка. Деца на възраст до 12 години са освободени от снемането на отпечатъци.

В началото регистрацията с EES ще се извършва поне за четири часа дневно, като постепенно в рамките на шест месеца ще започне да се прилага денонощно. Специални ленти за EES ще бъдат осигурени за пътниците от трети страни, но при силен трафик системата ще се прилага на всички ленти на граничните пунктове. Наред с EES Хърватия ще въведе и Национална облекчена програма за пътници от трети страни, които пътуват често и не представляват риск за сигурността.

Очаква се въвеждането на системата да увеличи времето за преминаване през сухопътните граници, особено за пътници, които преминават за първи път и които ще трябва да излязат от автомобилите си, за да им бъде създадена регистрация. Хърватското министерство на вътрешните работи обаче очаква, че с времето изчакването ще се съкрати, защото прилагането на системата ще стане рутинно, а и повече пътници ще имат вече регистрации.

Източник: БТА/Петър Къдрев    
Последвайте ни

По темата

След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка

След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка

Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)

Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 4 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 4 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси Етиопия

Свят Преди 2 часа

То е било на дълбочина 10 км

.

Израел премества палестински затворници съгласно споразумението за Газа

Свят Преди 2 часа

Съгласно споразумението за примирие Израел трябва да освободи 250 затворници, включително някои, излежаващи доживотни присъди за смъртоносни атаки

.

САЩ няма да разполага американски войски в Газа

Свят Преди 4 часа

Това заяви главнокомандващият адмирал Брад Купър

Google Maps няма да помогне. Тази страна няма имена на улици: Как живеят хората там?

Google Maps няма да помогне. Тази страна няма имена на улици: Как живеят хората там?

Любопитно Преди 4 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Ердоган възнамерява да посети Ивицата Газа

Ердоган възнамерява да посети Ивицата Газа

Свят Преди 5 часа

Турският лидер подчерта, че след споразумението за прекратяване на огъня „не трябва да има връщане назад“

Джо Байдън се подлага на лъчетерапия заради заболяването от рак на простатата

Джо Байдън се подлага на лъчетерапия заради заболяването от рак на простатата

Свят Преди 5 часа

Той бе диагностициран през май

Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г.? Ето какво знаем

Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г.? Ето какво знаем

Свят Преди 5 часа

Последните твърдения в социалните медии предизвикаха безпокойство, че емблематичната Айфелова кула в Париж е планирана за събаряне през 2026 г.

,

„Китай не се страхува“: жителите на Пекин отхвърлят заплахата от мита на Тръмп

Свят Преди 6 часа

В петък американският президент внезапно обяви, че САЩ ще наложат допълнителни 100% мита върху целия китайски внос от 1 ноември „или по-рано“

След срещата в Ню Йорк – нов разговор между Зеленски и Тръмп

След срещата в Ню Йорк – нов разговор между Зеленски и Тръмп

Свят Преди 6 часа

Това съобщи ръководителят на канцеларията на украинския президент

,

„Ние не мълчим“: Протести в страната срещу насилието над деца

България Преди 6 часа

Протестиращите пред Съдебната палата носеха плакати с надписи „Учителят трябва да възпитава, не да травмира“ и „Насилието днес води до насилие утре“

,

Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

Свят Преди 6 часа

Над 300 сигнала за помощ само от един град, пътища край лагуната Мар Менор са затворени

НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

Свят Преди 7 часа

Това беше изтъкнато в изявление на британския министър на отбраната Джон Хили

,

Норвежкият Нобелов институт разследва изтичане на информация

Свят Преди 7 часа

Вчера наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо

Доналд Туск

Туск обяви: Полша няма да приема мигранти и няма да плаща за това

Свят Преди 7 часа

Отказът на Полша може да има сериозни отражения върху бъдещето на пакта за миграция и убежище на ЕС, който цели да създаде по-справедлив механизъм за споделяне на отговорността

Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

Любопитно Преди 7 часа

Зрителите могат да подкрепят четиримата номинирани в приложението NOVA PLAY

Никола Бургазлиев

Прегазилият хора с АТВ в Слънчев бряг, иска ново разследване: Семейството на жертвата възмутено

България Преди 9 часа

Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Каракали в Зоопарк София

sinoptik.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg

Кралица, Момиче, Любовница или Хазяйка: Коя е женската ти енергия?

Edna.bg

Могат и сами: Звездните дами, които нямат моден стилист

Edna.bg

Португалия - Ирландия 0:0 /първо полувреме/

Gong.bg

Галерия: Португалия - Ирландия

Gong.bg

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

MTV ще закрие музикалните си телевизионни канали във Великобритания

Nova.bg