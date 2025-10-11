Туск обяви: Полша няма да приема мигранти и няма да плаща за това

П олша обяви, че няма да приема мигранти от други държави в Европейския съюз и няма да дължи финансови компенсации на граничните държави за това, пише „Дневник“.

Министър-председателят Доналд

Туск обяви новината в събота в публикация в социалната мрежа X, заявявайки, че „въпросът е решен“, но без да дава подробности.

Тази твърда позиция идва на фона на продължаващите дебати в ЕС относно миграционната политика и разпределението на тежестта между държавите членки. Решението на Варшава представлява значителен отказ от общоевропейските усилия за солидарност по отношение на мигрантския натиск, особено върху страните на предна линия.

Според информацията Туск е категоричен, че Полша няма да се включи в схемата за преразпределение на мигранти, нито ще изпълнява финансови задължения, свързани с нея. Въпреки че конкретните „нови правила“, на които се позовава изявлението, не са детайлизирани в съобщението,

това послание е ясно: Полша остава настрана от този аспект на миграционната политика на ЕС.

Отказът на Полша може да има сериозни отражения върху бъдещето на пакта за миграция и убежище на ЕС, който цели да създаде по-справедлив механизъм за споделяне на отговорността. Това поставя под въпрос ефективността на общите европейски стратегии и може да засили напрежението между държавите членки.

Полша, като една от най-големите държави в Централна Европа, заема позиция, която вероятно ще предизвика вълна от дискусии и реакции в Брюксел и в столиците на останалите държави членки. Как ще се развие този въпрос и какви ще бъдат следващите стъпки от страна на ЕС, предстои да видим.