Свят

Туск обяви: Полша няма да приема мигранти и няма да плаща за това

Отказът на Полша може да има сериозни отражения върху бъдещето на пакта за миграция и убежище на ЕС, който цели да създаде по-справедлив механизъм за споделяне на отговорността

11 октомври 2025, 15:01
Туск обяви: Полша няма да приема мигранти и няма да плаща за това
Доналд Туск   
Източник: ЕПА/БГНЕС

П олша обяви, че няма да приема мигранти от други държави в Европейския съюз и няма да дължи финансови компенсации на граничните държави за това, пише „Дневник“.

Министър-председателят Доналд

Туск обяви новината в събота в публикация в социалната мрежа X, заявявайки, че „въпросът е решен“, но без да дава подробности.

Тази твърда позиция идва на фона на продължаващите дебати в ЕС относно миграционната политика и разпределението на тежестта между държавите членки. Решението на Варшава представлява значителен отказ от общоевропейските усилия за солидарност по отношение на мигрантския натиск, особено върху страните на предна линия.

Според информацията Туск е категоричен, че Полша няма да се включи в схемата за преразпределение на мигранти, нито ще изпълнява финансови задължения, свързани с нея. Въпреки че конкретните „нови правила“, на които се позовава изявлението, не са детайлизирани в съобщението,

това послание е ясно: Полша остава настрана от този аспект на миграционната политика на ЕС.

Отказът на Полша може да има сериозни отражения върху бъдещето на пакта за миграция и убежище на ЕС, който цели да създаде по-справедлив механизъм за споделяне на отговорността. Това поставя под въпрос ефективността на общите европейски стратегии и може да засили напрежението между държавите членки.

Полша, като една от най-големите държави в Централна Европа, заема позиция, която вероятно ще предизвика вълна от дискусии и реакции в Брюксел и в столиците на останалите държави членки. Как ще се развие този въпрос и какви ще бъдат следващите стъпки от страна на ЕС, предстои да видим. 

Полша мигранти Европейски съюз Доналд Туск миграционна политика преразпределение на мигранти финансови компенсации пакт за миграция и убежище европейска солидарност гранични държави
Последвайте ни
Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Слави Трифонов към т.нар. български естаблишмънт: Знам, че ме мразите

Слави Трифонов към т.нар. български естаблишмънт: Знам, че ме мразите

Прегазилият хора с АТВ в Слънчев бряг, иска ново разследване: Семейството на жертвата възмутено

Прегазилият хора с АТВ в Слънчев бряг, иска ново разследване: Семейството на жертвата възмутено

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Как да си обмените левовете в пощата

Как да си обмените левовете в пощата

pariteni.bg
Най-после някой да направи аналогов хиперавтомобил

Най-после някой да направи аналогов хиперавтомобил

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 4 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 4 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село се отменя

Отмениха евакуацията за Николово, в сила е 72-часова готовност

България Преди 1 час

По-рано започнаха първите укрепителни действия на дигата на езерото „Липник”

Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва

Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва

Любопитно Преди 3 часа

Континентът бавно се разкъсва в ранните етапи на формиране на нов океански басейн

<p>Гешев и Калоян от &bdquo;Игри на волята&rdquo;: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)</p>

Гешев и Калоян от „Игри на волята”: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

От признания за липсата на детето си и живота на блатото, до неподозирани коментари за стратегиите и героите от новия сезон на „Игри на волята”

Владимир Путин

Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Свят Преди 4 часа

Според Федерацията на американските учени, Русия разполага с общо 5459 ядрени бойни глави, от които 1718 са разположени. САЩ имат 5177 бойни глави, от които 1770 са разположени

Уредите, които поглъщат ток: ето как да намалите разходите си

Уредите, които поглъщат ток: ето как да намалите разходите си

Любопитно Преди 5 часа

Как да ги използвате възможно най-ефективно, за да поддържате сметките си за комунални услуги възможно най-ниски

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Изгнаничката Карина напусна надпреварата за 100 000 лв. по собствено желание

Евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село се удължава

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

България Преди 6 часа

Около 60 жители на Николово са подписали декларации, че отказват евакуация, въпреки предупрежденията на властите

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

България Преди 6 часа

„Не може да се ангажираме с прогнози, но със сигурност очакваме да има повишение на цените след въвеждането на еврото“, допълват експертите

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

България Преди 6 часа

По думите на кафе експерта Йордан Дъбов „между 3 и 4 лева струва добро кафе, 4–5 лева — много добро, а над 6 лева — отлично“

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Свят Преди 6 часа

По-рано Белият дом критикува решението на Нобеловия комитет

Служител на шерифската служба на окръг Хъмфрис дежури пред входа на предприятието за производство на военни взривни вещества

Трагедия в Тенеси: 19 души са изчезнали след експлозията в завод за експлозиви

Свят Преди 7 часа

Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис отказа да уточни колко точно души са загинали

Затварят ключови улици и булеварди в столицата заради „Маратон София 2025“

Затварят ключови улици и булеварди в столицата заради „Маратон София 2025“

България Преди 7 часа

Промените в движението и маршрутите на градския транспорт ще важат от 04:30 ч. на 11 октомври до приключване на маратона на 12 октомври

Себастиен Лекорню

Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител

Свят Преди 7 часа

Той беше назначен за премиер за пръв път на 9 септември и му отне три седмици, за да състави правителство — което се разпадна за една нощ

Алберт Айнщайн

11 октомври: Писмото на Айнщайн до Рузвелт, което промени хода на историята

Любопитно Преди 8 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Опасно време &ndash; каква е прогнозата за уикенда</p>

Опасно време – каква е прогнозата за уикенда

България Преди 8 часа

Обявено е предупреждение за силен вятър, но идва затопляне

Как да търсим още по-ефективно в Google

Как да търсим още по-ефективно в Google

Технологии Преди 8 часа

Няколко семпли съвета могат да направят голяма разлика

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Каракали в Зоопарк София

sinoptik.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg

Кой е чаровникът от тази емблематична снимка на принцеса Даяна?

Edna.bg

Ти и той сте една и съща зодия -има ли смисъл?

Edna.bg

И женският отбор на Лудогорец гледа към титлата

Gong.bg

Джокович пак не успя да стигне до финал, спря го световният №204

Gong.bg

Българинът от флотилията „Сумуд“ пред NOVA: Към мен не е имало насилие, но ни влачиха по земята и ни държаха в затвор в пустинята

Nova.bg

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се завръща в България

Nova.bg