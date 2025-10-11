Свят

Въвеждат такса за някои от най-полулярните кратери на вулкана Етна

Входният билет от 5 евро няма да важи за сицилианците

11 октомври 2025, 22:54
Въвеждат такса за някои от най-полулярните кратери на вулкана Етна
Източник: iStock

К ратерите Силвестри, разположени на около 1900 метра надморска височина, са образувани при вулканичните изригвания през 1892 г. и днес са сред най-впечатляващите забележителности на Етна. Достъпът до тях, който се ползва от около 1 милион туристи годишно, вече няма да бъде безплатен, съобщава агенция АПА.

Собственикът на обекта, предприемачът Франческо Русо Морозоли, въвежда входен билет от 5 евро, който обаче няма да важи за сицилианците. „За съжаление, многобройните случаи на изхвърляне на отпадъци, неконтролираното създаване на незаконни сметища и преместването на камъни за оформяне на надписи и сърца ни принудиха да въведем регулиран достъп“, обясни Русо Морозоли, според медиите. Кратерите Силвестри са придобити от неговата компания през 1997 г. и са частна собственост.

„Районът не е държавна собственост, не е обект на концесия и не е зона с най-висок защитен статут – въпреки това смятаме за наш дълг да го опазим и защитим“, подчертава предприемачът. „Молим за малка вноска, която ще покрие разходите за персонал, информационни брошури, научно-информационни материали, пейки, кошчета за отпадъци и за всички, които се грижат за ежедневното извозване на боклуците, оставени там“, допълва Русо Морозоли.

Община Николози, чиято територия включва най-високия действащ вулкан в Европа, изрази скептицизъм. Недоволството расте в регионалния парламент на Сицилия, в социалните медии, както и сред представители на науката и политиката. Джузепе Риджо, председател на Алпийския клуб (CAI) в Катания, протестира: „Кратерите Силвестри винаги са били свободно достъпно място за първия директен контакт с Етна. Въвеждането на входна такса оставя горчив послевкус.“ Кметът на Николози, Анджело Пулвиренти, също изрази критики: „Етна е обект на световното културно наследство и не трябва да се управлява като частна собственост.“

Кратерите Силвестри се намират доста под кратерите на върха, които достигат над 3400 метра. Тази страна на Етна се счита за основния достъп до високата зона на вулкана. Етна, разположена в източната част на остров Сицилия, е изригвала многократно през последните месеци. Районът около вулкана е природен резерват и е популярен сред много туристи. Той е обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО от 2013 г.

Източник: БТА/Михаил Евлогиев    
