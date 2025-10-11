България

„Ние не мълчим“: Протести в страната срещу насилието над деца

Протестиращите пред Съдебната палата носеха плакати с надписи „Учителят трябва да възпитава, не да травмира“ и „Насилието днес води до насилие утре“

11 октомври 2025, 16:21
„Ние не мълчим“: Протести в страната срещу насилието над деца
Източник: БТА

П ротест под надслов „Гласът на народа срещу насилието над деца“ се проведе пред Съдебната палата в София. Около 11:00 ч. граждани се събраха, за да изразят подкрепата си за правата на децата и за тяхната по-добра защита. Събитието е организирано във Фейсбук от инициативата „Ние не мълчим“. Протестиращите блокираха за кратко движението на трамваите по бул."Витоша".

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев вече заяви, че ако се констатират нарушения при случая в Каблешково, ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност. Преди дни по разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство по случая бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

Постоянно видеонаблюдение във всички детски градини и училища, със съхраняване на записите минимум шест месеца е едно от исканията на протеста, което е посочено от организаторите, каза  съорганизаторът на протеста в София Рая Иванова. Обучения и тестове за педагозите е друго предложение. Национален публичен регистър на осъдените педофили също е сред исканията на протестиращите. Протестът е национален и искаме да покажем, че не мълчим, каза още Иванова.

Протестиращите пред Съдебната палата носеха плакати с надписи „Учителят трябва да възпитава, не да травмира“ и „Насилието днес води до насилие утре“.

От „Ние не мълчим“ призовават за справедлива присъда и прозрачен процес по разследването за насилие над дете в детска градина в Каблешково.

Тези хора са на прага на силите си, защото се борят с нещо, което в някои ситуации е по-силно от тях. Те наистина имат нужда от тази подкрепа, каза пред събралите се граждани Тодор, който се представи като братовчед на майката на детето от Каблешково. Благодаря ви, че сте се събрали днес, добави той.

По време на протеста граждани коментираха проявите на психологически и поведенчески последствия от физическо насилие над дете. Важно е детето да бъде подкрепено и да бъде обгрижвано в сигурна и стабилна среда, каза Рая Иванова, която добави, че също е била жертва на насилие.

Близо 80 души се събраха и пред сградата на Районния съд във Варна, предаде кореспондентът на БГНЕС от черноморския град.

Участниците носеха ръчно изработени плакати, някои от които рисунки на деца, с надписи като „Стоп на насилието над деца“, „Не означава не“, „Зад всяко уплашено дете стои мълчанието на възрастен – прекъсни веригата“, „Децата имат право да се смеят, а не да мълчат“ и „Педофилията не е болест – това е престъпление“.

„Протестът е изцяло дело на свободни граждани, които искат да защитят децата на България“, заяви художничката Светлана Димитрова, организатор на проявата.

Протест против насилието над деца събра и жители на Стара Загора пред сградата на Съдебната палата в града.

„Тук съм, защото искам справедливост както за мен, така и за всички родители. Трябва да сме спокойни, че пускайки децата си някъде, те са на сигурно място“, каза Роксана Колева, която е майка на две деца, едното от които момиченце на четири години. Тя допълни, че днес е на протеста и в защита на семейството от Каблешково.

Присъстващите настояха за справедливост и ефективни мерки за защита на децата във всяка българска общност, както и за прозрачен процес по разследването за насилие над дете в детска градина в Каблешково.

Гражданското движение "Ние не мълчим" настоява за незабавната оставка на кмета на община Поморие Иван Алексиев заради реакцията му и действията на институциите след сигнали за насилие над четиригодишно момиченце в детска градина "Радост" в Каблешково. Това каза по време на протест в Бургас Николай Кючуков от движението.

Протестът, организиран от движението, се състоя пред Съдебната палата в Бургас и събра десетки граждани, сред които родители, дошли с децата си въпреки дъжда.

Протестиращите държаха плакати с надписи "Спрете мълчанието! Спрете насилието!", "Не отвръщай глава днес, защото утре може да е твоето дете", "Оставка", "Не на насилието срещу деца", "Зад всяко уплашено дете стои мълчанието на възрастните", "Децата имат право да се смеят, а не да мълчат". Тези плакати са посветени на всички деца, които са преживели насилие – видимо или скрито зад затворени врати, казаха протестиращи.

Според организаторите, мястото на демонстрацията не е случайно – именно там се намират институциите, които по думите им, "проявяват бездушие и бездействие" по случая.

"Искаме оставката на кмета на Поморие. Този човек си позволи първо да обижда от трибуната си, второ — да ругае медиите, и трето — да разкрие самоличността на невинно дете пред цяла България", заяви Кючуков.

По думите му реакцията на прокуратурата е "мудна, безчувствена и дори подигравателна" към страданията на детето и родителите му. Кючуков остро критикува факта, че документи от Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас, сочещи медицински доказателства за насилие, са били поставени под съмнение.

"Всички ясно знаем, че педагожката, която ни изкара на улицата, е била отстранена от две детски градини през 2018 и 2019 г. заради несъвместимост. Как след това продължава да работи с деца", попита Кючуков и допълни, че родителите настояват за реални мерки, а не само обещания.

Сред основните искания на движението са оставка на кмета Иван Алексиев, бързи и прозрачни разследвания при случаи на насилие над деца, работещ видеоконтрол в детските градини, с гарантирана сигурност и защита на личните данни, регистър на осъдени за сексуални престъпления, който да бъде достъпен за всеки родител, редовна проверка и контрол на педагогическия състав, включително при повторни назначения.

След края на демонстрацията в Бургас протестиращите се отправиха с автошествие към Поморие, където ще спрат пред сградата на Общината, за да отправят директно исканията си към местната власт и да потърсят отговорност от кмета Алексиев.

Източник: БТА/Марин Колев, БГНЕС    
Протести Насилие над деца Защита на деца Каблешково Детски градини Видеонаблюдение Регистър на педофили Институционално бездействие Оставка Правосъдие
Последвайте ни

По темата

„Ние не мълчим“: Протести в страната срещу насилието над деца

„Ние не мълчим“: Протести в страната срещу насилието над деца

Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

Как да си обмените левовете в пощата

Как да си обмените левовете в пощата

pariteni.bg
Най-после някой да направи аналогов хиперавтомобил

Най-после някой да направи аналогов хиперавтомобил

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 4 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 4 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Норвежкият Нобелов институт разследва изтичане на информация

Свят Преди 1 час

Вчера наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо

Доналд Туск

Туск обяви: Полша няма да приема мигранти и няма да плаща за това

Свят Преди 1 час

Отказът на Полша може да има сериозни отражения върху бъдещето на пакта за миграция и убежище на ЕС, който цели да създаде по-справедлив механизъм за споделяне на отговорността

Евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село се отменя

Отмениха евакуацията за Николово, в сила е 72-часова готовност

България Преди 3 часа

По-рано започнаха първите укрепителни действия на дигата на езерото „Липник”

Слави Трифонов постави темата за свободата на словото и защитата на личния живот остро в профила си в социалната мрежа „Фейсбук“

Слави Трифонов към т.нар. български естаблишмънт: Знам, че ме мразите

България Преди 3 часа

Лидерът на „Има такъв народ“

The Telegraph: Русия засилва ударите по енергетиката на Украйна преди зимата

The Telegraph: Русия засилва ударите по енергетиката на Украйна преди зимата

Свят Преди 4 часа

Руски удари вече парализираха почти 60% от производството на газ в страната

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Любопитно Преди 4 часа

Всеки нов път започва с малка крачка, направена със смелост и надежда

Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва

Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва

Любопитно Преди 5 часа

Континентът бавно се разкъсва в ранните етапи на формиране на нов океански басейн

Ракът от "болест на старците“ се превръща в драма за милениалите

Ракът от "болест на старците“ се превръща в драма за милениалите

Свят Преди 5 часа

Младите хора са изправени пред нарастващ риск от рак заради фактори на модерния начин на живот и експозиции в околната среда

Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени

Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени

Свят Преди 5 часа

Ливанският президент Жозеф Аун осъди среднощните израелски удари срещу „граждански обекти“, в Южен Ливан

<p>Гешев и Калоян от &bdquo;Игри на волята&rdquo;: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)</p>

Гешев и Калоян от „Игри на волята”: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

От признания за липсата на детето си и живота на блатото, до неподозирани коментари за стратегиите и героите от новия сезон на „Игри на волята”

Владимир Путин

Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Свят Преди 6 часа

Според Федерацията на американските учени, Русия разполага с общо 5459 ядрени бойни глави, от които 1718 са разположени. САЩ имат 5177 бойни глави, от които 1770 са разположени

Уредите, които поглъщат ток: ето как да намалите разходите си

Уредите, които поглъщат ток: ето как да намалите разходите си

Любопитно Преди 6 часа

Как да ги използвате възможно най-ефективно, за да поддържате сметките си за комунални услуги възможно най-ниски

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Изгнаничката Карина напусна надпреварата за 100 000 лв. по собствено желание

Евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село се удължава

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

България Преди 7 часа

Около 60 жители на Николово са подписали декларации, че отказват евакуация, въпреки предупрежденията на властите

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

България Преди 7 часа

„Не може да се ангажираме с прогнози, но със сигурност очакваме да има повишение на цените след въвеждането на еврото“, допълват експертите

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

България Преди 7 часа

По думите на кафе експерта Йордан Дъбов „между 3 и 4 лева струва добро кафе, 4–5 лева — много добро, а над 6 лева — отлично“

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg
1

Каракали в Зоопарк София

sinoptik.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg

Могат и сами: Звездните дами, които нямат моден стилист

Edna.bg

Кой е чаровникът от тази емблематична снимка на принцеса Даяна?

Edna.bg

Дилета отново прикова погледите с перфектната си визия

Gong.bg

Още едно напускане в Локо София - треньор от школата последва Достанич

Gong.bg

Българинът от флотилията „Сумуд“ пред NOVA: Към мен не е имало насилие, но ни влачиха по земята и ни държаха в затвор в пустинята

Nova.bg

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се завръща в България

Nova.bg