„Ние не мълчим“: Протести в страната срещу насилието над деца

П ротест под надслов „Гласът на народа срещу насилието над деца“ се проведе пред Съдебната палата в София. Около 11:00 ч. граждани се събраха, за да изразят подкрепата си за правата на децата и за тяхната по-добра защита. Събитието е организирано във Фейсбук от инициативата „Ние не мълчим“. Протестиращите блокираха за кратко движението на трамваите по бул."Витоша".

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев вече заяви, че ако се констатират нарушения при случая в Каблешково, ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност. Преди дни по разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство по случая бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

Постоянно видеонаблюдение във всички детски градини и училища, със съхраняване на записите минимум шест месеца е едно от исканията на протеста, което е посочено от организаторите, каза съорганизаторът на протеста в София Рая Иванова. Обучения и тестове за педагозите е друго предложение. Национален публичен регистър на осъдените педофили също е сред исканията на протестиращите. Протестът е национален и искаме да покажем, че не мълчим, каза още Иванова.

Протестиращите пред Съдебната палата носеха плакати с надписи „Учителят трябва да възпитава, не да травмира“ и „Насилието днес води до насилие утре“.

От „Ние не мълчим“ призовават за справедлива присъда и прозрачен процес по разследването за насилие над дете в детска градина в Каблешково.

Тези хора са на прага на силите си, защото се борят с нещо, което в някои ситуации е по-силно от тях. Те наистина имат нужда от тази подкрепа, каза пред събралите се граждани Тодор, който се представи като братовчед на майката на детето от Каблешково. Благодаря ви, че сте се събрали днес, добави той.

По време на протеста граждани коментираха проявите на психологически и поведенчески последствия от физическо насилие над дете. Важно е детето да бъде подкрепено и да бъде обгрижвано в сигурна и стабилна среда, каза Рая Иванова, която добави, че също е била жертва на насилие.

Близо 80 души се събраха и пред сградата на Районния съд във Варна, предаде кореспондентът на БГНЕС от черноморския град.

Участниците носеха ръчно изработени плакати, някои от които рисунки на деца, с надписи като „Стоп на насилието над деца“, „Не означава не“, „Зад всяко уплашено дете стои мълчанието на възрастен – прекъсни веригата“, „Децата имат право да се смеят, а не да мълчат“ и „Педофилията не е болест – това е престъпление“.

„Протестът е изцяло дело на свободни граждани, които искат да защитят децата на България“, заяви художничката Светлана Димитрова, организатор на проявата.

Протест против насилието над деца събра и жители на Стара Загора пред сградата на Съдебната палата в града.

„Тук съм, защото искам справедливост както за мен, така и за всички родители. Трябва да сме спокойни, че пускайки децата си някъде, те са на сигурно място“, каза Роксана Колева, която е майка на две деца, едното от които момиченце на четири години. Тя допълни, че днес е на протеста и в защита на семейството от Каблешково.

Присъстващите настояха за справедливост и ефективни мерки за защита на децата във всяка българска общност, както и за прозрачен процес по разследването за насилие над дете в детска градина в Каблешково.

Гражданското движение "Ние не мълчим" настоява за незабавната оставка на кмета на община Поморие Иван Алексиев заради реакцията му и действията на институциите след сигнали за насилие над четиригодишно момиченце в детска градина "Радост" в Каблешково. Това каза по време на протест в Бургас Николай Кючуков от движението.

Протестът, организиран от движението, се състоя пред Съдебната палата в Бургас и събра десетки граждани, сред които родители, дошли с децата си въпреки дъжда.

Протестиращите държаха плакати с надписи "Спрете мълчанието! Спрете насилието!", "Не отвръщай глава днес, защото утре може да е твоето дете", "Оставка", "Не на насилието срещу деца", "Зад всяко уплашено дете стои мълчанието на възрастните", "Децата имат право да се смеят, а не да мълчат". Тези плакати са посветени на всички деца, които са преживели насилие – видимо или скрито зад затворени врати, казаха протестиращи.

Според организаторите, мястото на демонстрацията не е случайно – именно там се намират институциите, които по думите им, "проявяват бездушие и бездействие" по случая.

"Искаме оставката на кмета на Поморие. Този човек си позволи първо да обижда от трибуната си, второ — да ругае медиите, и трето — да разкрие самоличността на невинно дете пред цяла България", заяви Кючуков.

По думите му реакцията на прокуратурата е "мудна, безчувствена и дори подигравателна" към страданията на детето и родителите му. Кючуков остро критикува факта, че документи от Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас, сочещи медицински доказателства за насилие, са били поставени под съмнение.

"Всички ясно знаем, че педагожката, която ни изкара на улицата, е била отстранена от две детски градини през 2018 и 2019 г. заради несъвместимост. Как след това продължава да работи с деца", попита Кючуков и допълни, че родителите настояват за реални мерки, а не само обещания.

Сред основните искания на движението са оставка на кмета Иван Алексиев, бързи и прозрачни разследвания при случаи на насилие над деца, работещ видеоконтрол в детските градини, с гарантирана сигурност и защита на личните данни, регистър на осъдени за сексуални престъпления, който да бъде достъпен за всеки родител, редовна проверка и контрол на педагогическия състав, включително при повторни назначения.

След края на демонстрацията в Бургас протестиращите се отправиха с автошествие към Поморие, където ще спрат пред сградата на Общината, за да отправят директно исканията си към местната власт и да потърсят отговорност от кмета Алексиев.