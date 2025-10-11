Полската опозиция протестира срещу мигрантската политика на премиера Туск

О позиционната партия „Право и справедливост“ (ПиС) провежда демонстрация в центъра на Варшава срещу имиграционната политика на правителството на Доналд Туск и споразумението между ЕС и страните от Общия пазар на Южна Америка (Меркосур).

Митингът се излъчва от телевизия Trwam. Според непотвърдени данни в него участват няколко хиляди души. Митингът започна с реч на председателя на ПиС Ярослав Качински. Той нарече споразумението с Меркосур трагедия, която заплашва да унищожи полското земеделие, и призова за оставката на Туск. На протеста говориха и бившият премиер Беата Шидло и лидерът на Движението за защита на границите Роберт Бонкевич.