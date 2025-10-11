Свят

Норвежкият Нобелов институт разследва изтичане на информация

Вчера наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо

11 октомври 2025, 15:28
Източник: БТА

Н орвежкият Нобелов институт, който подпомага норвежкият Нобелов комитет в определянето на лауреатите на Нобеловата награда за мир, ще проверява дали има изтичане на информация относно името на тазгодишния лауреат, предаде Франс прес, като се позова на норвежки медии.

Но в нощта на четвъртък срещу петък, няколко часа преди обявяването на името на лауреата, шансовете за Мачадо скочиха с 3,75 процента до близо 73 процента в платформата за прогнози „Полимаркет“.

Пред агенция НТБ Йорген Ватне Фриднес заяви: "Не мисля, че е имало някога изтичане на имена на лауреати в цялата история на наградата. Не мога да си представя, че сега се е случило подобно нещо“.

Кристиан Берг Харпвикен, директор на норвежкия Нобелов институт, заяви, че за всеки случай ще се направи проверка дали е имало изтичане на информация.

Ограничен брой хора знаят предварително името на лауреата на Нобеловата награда за мир, присъждана от 5-членния норвежки Нобелов комитет.

