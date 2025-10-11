Google Maps няма да помогне. Тази страна няма имена на улици: Как живеят хората там?

И ма една страна по света, където Google Maps често е безсилен, защото повечето улици просто нямат имена.

Защо в Япония няма имена на улици

В повечето градове по света адресите се изграждат на принципа „номер на къща + име на улица“. В Япония е обратното - улици като такива просто не съществуват. Само няколко главни булеварда имат имена, а останалите са обозначени по различна логика - чрез номера на блокове, райони и къщи.

Това е една от най-старите системи в света, датираща от периода Едо (17 век).

Как работи японската адресна система

Адресът в Япония не се състои от улицата, с която сме свикнали, а от йерархия от административни зони:

Префектура (県 - кен)

Град или област (市 - shi / 区 - ku)

Част от област (丁目 - chome)

Блокиране (番 - забрана)

Къща (号 - отивам)

Например, Токио, Шинджуку-ку, Ниши-Шинджуку 2-8-1 означава: Префектура Токио, район Шинджуку, подобласт Ниши-Шинджуку, втори квартал, осми блок, първа къща.

Може да има много улици между тези къщи - но те са без имена.

Как японците се ориентират без имена на улици

За местните жители това не е проблем. Те са свикнали да се ориентират по забележителности - най-близките метростанции, магазини, храмове, хотели или паркове.

Така че, ако попитате японец за адрес, той ще каже: „на три минути пеша от Лоусън“ или „до храма“. Ето защо Google Maps често обърква маршрутите в Япония, защото не винаги „разбира“ структурата на кварталите.

Защо системата не се променя

Въпреки очевидните трудности за чужденците, японците смятат тази система за логична. Тя не се основава на линейни пътища, а на историческо градско планиране - когато сградите са били строени около център (крепост, храм или дворец). Промяната на това днес би означавала пренаписване на милиони адреси и документи.

Интересни факти

В някои райони на Токио къщите не са номерирани последователно, а по време на построяването им.

Дори японците понякога използват QR кодове и GPS координати вместо пълни адреси.

Японските пощи имат свои вътрешни карти, където всички къщи са маркирани ръчно - така пощальоните се ориентират всеки ден.

Как да намерите адрес в Япония: контролен списък за турист

Винаги търсете района и блока (chome), а не улицата.

Запомнете пощенския код - той ще ви помогне да направите поръчка с доставка.

Използвайте Google Maps + снимки на местоположението, за да видите забележителности.

Обърнете внимание на станцията на метрото - японците често я посочват като ориентир.

Ако се изгубите, попитайте местен жител къде е най-близкият магазин, а не конкретен адрес. Или се свържете с полицай - това е нормална практика в тази страна.