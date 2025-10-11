Свят

Ердоган възнамерява да посети Ивицата Газа

Турският лидер подчерта, че след споразумението за прекратяване на огъня „не трябва да има връщане назад“

11 октомври 2025, 17:36
Ердоган възнамерява да посети Ивицата Газа
Източник: БТА

Т урският президент Реджеп Ердоган обяви пред членове на управляващата Партия на справедливостта и развитието в провинция Ризе намерението си да посети Ивицата Газа в бъдеще. 

„Първо аз ще отида там, а след това вие“, отговори той на виковете на своите поддръжници от публиката, докато говореше за ситуацията в Газа. 

Турският лидер подчерта, че след споразумението за прекратяване на огъня „не трябва да има връщане назад“. „Израелското правителство трябва да изпълни подписаните от него задължения и напълно да прекрати агресивната си политика, която заплашва сигурността не само на целия регион, но и на собствените му граждани. Не трябва да има пречки пред доставката на хуманитарна помощ до Газа. Решението за две държави е ключът към трайния мир в нашия регион“, добави Ердоган.

Междувременно председателят на парламентарната фракция на партията Абдула Гюлер съобщи, че правителствените агенции на страната обсъждат възможността за изпращане на турски сили в Газа, но процесът едва е започнал. „Нашето Министерство на външните работи, Министерството на отбраната и разузнавателните служби изучават ситуацията подробно. Все още не сме получили подробна информация за взаимно прекратяване на огъня и последващите мерки, които ще бъдат предприети в Газа и региона.“ Гюлер е уверен, че „парламентът ще подкрепи всеки мандат“, който президентът може да му даде относно Газа.

Източник: БГНЕС    
Реджеп Ердоган Ивицата Газа Прекратяване на огъня Израел Хуманитарна помощ Решение за две държави Турция Турски сили Посещение в Газа Мир в региона
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
