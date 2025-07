Наводнения в Китай: Над 30 жертви в Пекин и десетки хиляди евакуирани

П оройни дъждове и внезапни наводнения парализираха Пекин, принуждавайки властите да евакуират над 80 000 души и да обявят извънредна ситуация от най-висока степен. Градът беше връхлетян от най-обилния валеж за сезона, който само за часове превърна улиците в реки, нанесе сериозни щети на инфраструктурата и причини смъртта на най-малко 30 души.

По данни на държавната агенция Синхуа, към полунощ в понеделник, 28 юли, 80 322 души вече са били евкуирани от домовете си. Наводненията прекъснаха пътища и комуникационни връзки, а 136 села останаха без електричество.

Проливен дъжд започна през уикенда и се засили в Пекин и околните провинции в понеделник, като в столицата паднаха валежи до 543,4 мм в северните райони, пише Синхуа.

В отговор на бедствието китайският президент Си Дзинпин нареди пълна мобилизация на спасителни екипи и усилия за издирване и евакуация, с цел минимизиране на жертвите. Премиерът Ли Цян също потвърди, че в най-силно засегнатия район Миюн има „значителен брой пострадали“.

Столицата издаде червени кодове за опасно време, предупреждавайки гражданите да останат по домовете си. Всички училища бяха затворени, външните дейности — прекратени, а строителните работи — замразени до второ нареждане. По прогнози, най-силните валежи трябваше да паднат във вторник сутринта, като на места се очакваха до 30 сантиметра дъжд.

Beijing's Miyun Reservoir releases floodwater, submerging downstream villages and towns! On 27 July, all six sluice gates of Beijing's Miyun Reservoir were fully opened for flood discharge, causing an immediate surge in the water level of the Qingshui River downstream. Many… pic.twitter.com/TbzeFzNXXd