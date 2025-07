Китай предлага пари на семейства в опит да увеличи раждаемостта

К итай предприема решителна стъпка в борбата с демографската криза, обявявайки първата в историята на страната национална субсидия, насочена към насърчаване на раждаемостта. Родителите ще получават по 3600 юана (около 1000 лева) годишно за всяко от децата си под тригодишна възраст — ход, който цели да облекчи финансовата тежест от отглеждането на дете и да стимулира младите семейства да имат по-голямо потомство.

Китай в демографска криза: Вече стимулира раждаемостта

Правителствената програма, обявена в понеделник, ще обхване около 20 милиона семейства, съобщават китайските държавни медии. Според схемата, родителите могат да получат до 10 800 юана (близо 3000 лева) на дете в рамките на три години. Мярката ще има обхване семейства, станали родители от началото на 2024 г., а за частични помощи ще могат да кандидатстват и родители на деца, родени през периода 2022–2024 г.

