Наводнения Китай: Рекордни валежи, жертви и евакуация в Пекин

П роливни дъждове край Пекин и в Северен и Североизточен Китай причиниха смъртта на двама души и принудиха хиляди да се евакуират, след като властите предупредиха, че валежите ще продължат и могат да причинят свлачища и наводнения, съобщи Ройтерс.

Unbelievable video recapping Extreme Unprecedented Flooding in China for the month of July



What's going on with the Weather lately



Are they Cloud Seeding pic.twitter.com/k2resMPGa2 — Culture War Report (@CultureWar2020) July 26, 2025

Двама души са загинали, а други двама са в неизвестност в провинция Хебей, съобщи тази сутрин китайската държавна телевизия CCTV. През нощта в промишления град Баодин е бил регистриран рекорден валеж от 145 мм за един час.

China suffers devastating flooding every year. Poorly designed drainage systems and midnight dam floodgate releases are big reasons for it. CCP prefers to spend taxes on surveillance cameras and military, not helping the people. Communism Fail. pic.twitter.com/HJEnibDw3p — Jezza Harker (@JezzaHarker) July 27, 2025

Китайското Министерство на водните ресурси е издало предупреждение за наводнения за 11 провинции и региони, включително Пекин и съседната провинция Хебей. Най-силно засегнати са селища в район Миюн на китайската столица, откъдето са евакуирани над 3000 души, съобщи Радио Пекин.

China's advanced electric vehicle, The BYD Yangwang U8 can float. If you drive into deep water—like in a flash flood—it activates ‘emergency flotation mode’ and keeps moving. Wild. pic.twitter.com/HACTiJYoCL — non aesthetic things (@PicturesFoIder) July 26, 2025

В събота китайските власти издадоха предупреждение за възможни свлачища, след като в Баодин количеството на валежа достигна годишната норма. Метеорологична станция в града е отчела 540 мм валеж за осем часа, което е повече от годишната норма от около 500 мм. Там според CCTV от дъжда са били засегнати над 46 хиляди души, от които 4655 са били принудени да се евакуират.

Flooding rain in China’s north leaves two people dead and displaces thousands https://t.co/T6EziMWzU4 — Larry John page (@SpoonoOriginal) July 27, 2025

През последните години в Северен Китай се регистрират рекордни валежи, което поставя гъсто населени райони като Пекин на риск от наводнения. Според някои експерти увеличените валежи в обикновено сухата северна част на Китай се дължат на глобалното затопляне. Бурите са част от общия модел на екстремни явления в резултат на Източноазиатския мусон, който предизвиква затруднения за втората най-голяма икономика в света.