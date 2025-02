Най-малко девет загинали при наводнения и проливен дъжд в САЩ

Н ай-малко девет са вече жертвите на екстремните метеорологични условия в източната част на САЩ, след като проливни дъждове потопиха пътища и къщи в части от югоизточната част на САЩ, предадоха местните власти.

Повечето от жертвите са починали в колите си, хванати в капана на придошлите води.

Осем от жертвите са загубили живота си в щата Кентъки, а една в друг щат, обяви губернаторът Анди Бишър.Според губернатора броят на жертвите може да нарасне.

За 24 часа в Кентъки е била оказана помощ на над 1000 души, голяма част от които заседнали в колите си на пътя, а в щата е обявено извънредно положение. Бишър предупреди жителите "да стоят далеч от пътищата в момента и да останат живи".

Майка и седемгодишнотното ѝ дете бяха отнесени с автомобила си от придошлите води в щата Кентъки, съобщи представител на местните власти. В югоизточната част на същия щат 73-годишен мъж бе открит мъртъв в наводнения окръг Клей.

В Атланта един човек загина рано тази сутрин, след като „изключително голямо дърво“ падна върху дома му, съобщи Скот Пауъл от противопожарната служба в Атланта.

Силни бури се разразиха и в части от Флорида и Джорджия, където от 16 февруари са в сила предупреждения за торнадо, съобщи Националната метеорологична служба.

Hey @realDonaldTrump can we get some help in Eastern KY & VA for these epic floods?? Show us you are different than the last administration's $750 "help" from FEMA. @elonmusk can you help get this message to him? The People need meaningful help asap! pic.twitter.com/kDnkhqDojy — PlantBasedOmnivore (@BasedOmnivore) February 16, 2025

Обилни снеговалежи се очаква да паднат в географската област Нова Англия и в северната част на щата Ню Йорк. В някои райони снеговалежите ще бъдат придружени от силни ветрове, достигащи пориви до около 97 км/ч, отбеляза АП.

DEADLY FLOODING: Catastrophic and deadly flash flooding was reported across four states over the weekend as a powerful storm system produced several threats across the eastern half of the U.S. MORE: https://t.co/YyjiH7a6Ee pic.twitter.com/xNorzDn9yi — FOX Weather (@foxweather) February 16, 2025

Райони в централните и северните източни части на САЩ са обхванати от проливни дъждове, студове и бурни ветрове.

Между осемте щата повече от половин милион домакинства са били без електричество в неделя вечерта, според poweroutage.us. Някои части на Кентъки са получили до 15 см дъжд, показват данните на Националната метеорологична служба (NWS), което е довело до широко разпространени проблеми с наводненията.

Бързият приток на дъжд накара нивата на реките да се покачат бързо и хвана колите в силни водни течения, показват изображения, публикувани онлайн.

🚨🇺🇸 Florida, US Flooding



“These cars are abandoned”



Huge areas of Florida are under water - remember the recent UAE Floods? This has all the hallmarks of Dubai. pic.twitter.com/3Lu66iIpqy — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) June 13, 2024

Губернаторът Бишър написа на X, че има над 300 затваряния на пътища.

Той също така каза, че е писал до Белия дом с искане за декларация за извънредно бедствие и федерални средства за засегнатите райони, според партньора на BBC CBS News.

Президентът Доналд Тръмп одобри декларацията в неделя, упълномощавайки Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (Fema), която той предложи да бъде премахната, да координира усилията за оказване на помощ при бедствия.

Длъжностни лица предупредиха, че най-лошото от наводненията все още не е приключило.

"Реките все още ще се покачват", каза в неделя Ерик Гибсън, директор на отдела за управление на извънредни ситуации в Кентъки.

Боб Оравец, старши синоптик от NWS, каза: "Ефектите ще продължат известно време, много набъбнали потоци и много наводнения."

В окръг Обион, Тенеси, проливни дъждове там причиниха счупване на дига, "което доведе до бързо настъпващи наводнения", каза местен акаунт в NWS на X.

"Ако сте в района, СТИГНЕТЕ ДО ВИСОКО МЯСТО СЕГА! Това е ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩА ситуация", се казва в публикацията. Метеоролозите също предупредиха, че полярен вихър си проправя път в началото на тази седмица към северните Скалистите планини и северните равнини в средата на страната.

В Колорадо температурите може да паднат до -10 C, като според съобщенията град Денвър ще отвори приюти за бездомното си население този уикенд.

