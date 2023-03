НАТО забранява TikTok на служителите си

С поред двама служители, запознати с въпроса, НАТО официално е забранила на служителите си да изтеглят приложението за социални медии TikTok на предоставените им от тях устройства, позовавайки се на съображения за сигурност.

В петък сутринта служители на НАТО са изпратили бележка до служителите, в която се обявява забраната, казват служителите. С бележката забраната е обявена официално, но така или иначе TikTok и преди не е можело да се използва на устройства, предоставени от НАТО, казват служителите, поради вътрешни технически ограничения.

"Киберсигурността е основен приоритет за НАТО. Те имат строги изисквания за определяне на приложенията за служебно ползване. TikTok не е достъпен на устройствата им", заяви високопоставен служител на НАТО пред CNN.

НАТО е последният правителствен орган, който забрани приложението поради опасения, че китайското правителство може да има достъп до данните на потребителите на TikTok чрез китайската компания майка Bytedance. САЩ, Обединеното кралство, Норвегия, Европейският парламент и други държави вече забраниха приложението на издадени от правителството устройства.

Главният изпълнителен директор на TikTok Шоу Чу подчерта пред американските законодатели по-рано този месец, че компанията е напълно независима от Пекин, и заяви, че "не е видял доказателства, че китайското правителство има достъп до тези данни; те никога не са ни питали, ние не сме ги предоставяли".

