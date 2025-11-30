България

Заради цените: Бум на подмяната на личните документи

От 1 януари таксите скачат двойно

30 ноември 2025, 09:25
Манол Пейков: Ако правителството падне, ще е по негова собствена вина
Хиляди пациенти може да останат без достъп до лекарства след Нова година
Снегът се завръща: Очаква ни студена неделя
Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”
Трима пациенти получиха шанс за живот след донорство
СДВР иззе над 12 000 флакона с райски газ при мащабна операция
Промените в бюджета за 2026 г. ще станат ясни до вторник
Д о края на годината изтичат хиляди лични карти у нас, а интересът към подмяна на документите вече осезаемо расте. Хората с документи с изтичаща валидност могат да се възползват и от по-ниските такси само до 31 декември, защото след това цените ще се повишат.

Скача таксата за издаване на лична карта от януари 2026

Личната карта на Илиян от Монтана изтича през декември. За да не чака последния момент, той вече е подал документите за нова.

„На 23 декември ми изтича старата лична карта и сега подадох за нова. 18 лева платих”, каза той пред NOVA.

До края на декември изтича и гратисният период, в който личните карти могат да се подменят на по-ниски цени.

„Личната карта на лица от 17 до 70-годишна възраст в момента е 18 лева, а след 1 януари таксата ще бъде 15,34 евро. Могат да дойдат преди изтичане срока на валидност, което е дори и желателно, за да не се образуват опашки. Това е удобство и за гражданите и за служителите”, обясни Галина Захариева, началник сектор БДС- Монтана.

Вече без гратисен период за изтекли документи

Ако не подмените личната си карта в 30-дневен срок след изтичане на валидността, глобата е от 50 до 250 лева.

„Има леко завишение на бройката, които идват, но не се наблюдава така масово да идват да си подменят личните карти”, каза Галина Захариева.

Край на гратисните периоди за паспортите

Покрай подмяната на изтичащи документи не липсват и други причини хората да подават заявление за нови лични карти.

„Чух по телевизията, че всички лични карти независимо дали са срочни или безсрочни се подменят и защо да не я подменя сега заедно с шофьорската книжа”, каза Антоанета Василева.

„От една стълба паднах, счупих си ръката и картата и сега предполагам ще ме глобят, но ми трябва нова карта, защото се е спукала на две”, обяснява Иван Киров. 

Източник: NOVA    
