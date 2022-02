НАТО предупреди: Да бъдем готови за най-лошото

Г отови сме да обсъдим отношенията НАТО-Русия, но няма да правим отстъпки от основните ни принципи, сред които е съвместната защита на съюзниците. Това заяви генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг пред журналисти след среща с премиера на Република Северна Македония (РСМ) Димитър Ковачевски.

„Търсим политическо решение, но трябва да бъдем готови за най-лошото“, добави Столтенберг по повод преговорите с Москва и струпването на руска военна мощ по границата с Украйна и в Беларус. „Продължаваме да призоваваме Русия за успокояване на обстановката,

всяка следваща агресия ще има тежки последици и висока цена“,

посочи той.

Столтенберг отбеляза, че Русия струпва изтребители от най-ново поколение, нови средства за противовъздушна отбрана, преносими ракетни установки, сили със специално предназначение. По неговите думи руските военни са предприели напоследък най-големите маневри от края на Студената война.

„Обмисляме разполагане на допълнителни батальони по югоизточния фланг на НАТО“, посочи генералният секретар. Той нарече РСМ „ценен съюзник“ и приветства усилията на Скопие за стабилност и сигурност в региона. Премиерът Ковачевски определи решението на РСМ да се присъедини към НАТО като свободен и самостоятелен избор, осигурил сигурност на страната. Той изрази надежда да посрещне скоро Столтенберг в Скопие.

Напрежението по границата между Русия и Украйна не стихва и продължава да приковава вниманието на световните лидери. Американският президент Джо Байдън и френският държавен глава Еманюел Макрон обсъдиха в телефонен разговор съгласуването на дипломатическите усилия и на планове за налагане на икономически санкции срещу Москва, ако Русия нахлуе в Украйна, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

French President Emmanuel Macron and US President Joe Biden agreed to coordinate their response to Russia's military buildup on the Ukrainian border, after Macron said he might visit Russia to find a diplomatic solution to the standoff. https://t.co/0JakJK8tSW pic.twitter.com/AnDRrMfIsU

Те са се договорили екипите им „да поддържат тесен контакт, включително чрез консултации със съюзниците в НАТО и партньорите от ЕС, за координирания ни и всестранен подход при решаването на тези въпроси“. Освен с Байдън Макрон планира в близките часове да обсъди украинската криза по телефона и с руския президент Владимир Путин.

Френският президент не изключва възможността да посети Москва, за да се срещне лично с Путин.

Макрон каза, че постигането на деескалация е приоритет, въпреки че САЩ обявиха изпращането на 3000 допълнителни войници в Полша и Румъния предвид струпването на руски войски край украинската граница.

По този повод американският държавен глава каза, че решението му отговаря на заявеното от него пред руския му колега Владимир Путин във връзка с конфронтацията около Украйна. „Казах на Путин: Докато той действа агресивно, ние ще гарантираме на съюзниците ни в НАТО и Източна Европа, че ги подкрепяме и че член 5 (за колективна отбрана) е свещен дълг“, обяви Байдън.

Москва пък определи това решение на САЩ като „деструктивна стъпка“. Според руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко това ще засили напрежението в региона и „за радост на властите в Киев“ ще стесни пространството за политически решения за напрежението около Украйна.

Полският премиер Матеуш Моравецки също излезе с позиция за разполагането на още американски войници в Полша. „В отговор на засилващото се напрежение в Украйна САЩ ще изпратят в Полша 1700 войници. От самото начало Полша категорично се противопоставяше на всички прояви на агресия и терор от страна на Русия и поставяше този въпрос на международната сцена“, написа той в социалните мрежи.

Europe will not be safe without a sovereign Ukraine and there will be no sovereign Ukraine without the EU and NATO support. I am visiting Kyiv today to express my solidarity with the Ukrainian people, who are currently threatened by Russia. Let us defend peace and security.