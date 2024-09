Северна Корея отново изстрелва балони с боклук към Юга

С поред официални лица Северна Корея отново е изстреляла балони, които „вероятно носят боклук“, към южната си съседка.

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея обяви, че Корейската народнодемократична република (КНДР) е възобновила кампанията си в сряда след почти едномесечно прекъсване, съобщи The Korea Times.

Според Асошиейтед прес правителството на Сеул е изпратило текстови предупреждения до жителите на столицата, а военните са призовали жителите да си останат вкъщи и да не докосват балоните, а да съобщават за тях в полицията или на военните.

NEW: North Korea launches some 420 trash balloons toward South, first in nearly month https://t.co/NmPQmzyd49

За последен път балони за боклук са били изпратени над границата на 10 август, според The Korea Times, като се съобщава, че хиляди от тях са били пуснати от май насам.

През юни Newsweek съобщи, че Северна Корея е признала, че е изпратила „15 тона отпадъчна хартия“ на Юга в отговор на южнокорейски активисти, разпространяващи антипропагандни брошури, които биха могли да представляват заплаха за режима на лидера Ким Чен Ун.

„Накарахме клановете на Република Корея да придобият достатъчно опит, за да разберат колко неприятно се чувстват и колко усилия са необходими, за да се премахнат разпръснатите отпадъци“, заяви Ким Канг Ир, заместник-министър на отбраната на Северна Корея, на 2 юни, визирайки Република Корея - официалното име на Юга.

Южна Корея отхвърли искането за намеса в действията на активистите, като се позова на свободата на словото. Свидетели разказват пред местните медии, че торбите с хартия, идващи от Северна Корея, са имали силна миризма и някои от тях вероятно са съдържали животински изпражнения.

North Korea sent 150 balloons filled with garbage and manure to South Korea.



The balloons fell overnight in various locations across the country. pic.twitter.com/16t5IQz3Lq