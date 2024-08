Напрежението расте: КНДР отново пусна балони с боклук към Южна Корея

Ю жнокорейските въоръжени сили заявиха, че Северна Корея отново е пуснала балони, които вероятно носят боклук към Южна Корея, като по този начин е продължила необичайната кампания за психологическа война на фона на нарастващото напрежение между разделените от войната съперници, предаде Асошиейтед прес.

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея заяви днес, че вятърът може да отнесе балоните до райони северно от южнокорейската столица Сеул. Кметството на Сеул и властите в най-населената провинция Кьонги издадоха предупреждения, в които призовават гражданите да се пазят от падащи от небето предмети и да съобщят на военните или полицията, ако забележат балони.

Към момента няма информация за наранявания или материални щети, отбелязва АП.

🇰🇷🇰🇵 The North Korea launched trash balloons towards #SouthKorea again.

The military of the Republic of Korea advised citizens not to approach the fallen balloons and report it to the authorities. pic.twitter.com/Jn0pGTN5xR