Напрежение в Персийския залив: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове в региона

​Саудитска Арабия съобщи за първи жертви, вероятно свързани с ескалацията на военните действия между Иран, Израел и САЩ, докато конфликтът в региона продължава да се разраства. Двама чуждестранни граждани загинаха при ракетен удар по жилищна сграда край Рияд, а дронови атаки и обстрели с ракети бяха регистрирани в Израел, Бахрейн и други държави от Персийския залив, като редица цивилни пострадаха и се налагат извънредни мерки за сигурност.

Саудитска Арабия съобщи за първи жертви, вероятно свързани с войната в Иран

За първи път от началото на военните действия между Иран, от една страна, и Израел и САЩ – от друга, Саудитска Арабия съобщи за смъртни случаи, за които се смята, че са свързани с иранска атака.

Двама души са били убити при ракетен удар по жилищна сграда в провинцията Ал Харж югоизточно от Рияд, съобщи говорител на саудитската гражданска защита.

Според информацията жертвите са граждани на Индия и на Бангладеш.

При нападението са били ранени още 12 бангладешки граждани.

Говорителят определи нападенията срещу цивилна инфраструктура като открито нарушение на международното хуманитарно право, но не уточни кой е източникът на ракетния удар.

Саудитското министерство на отбраната съобщи, че са били прехванати два дрона, насочени към петролното поле Шайба.

На този фон Държавният департамент на САЩ обяви, че е разпоредил персоналът на американското посолство в Саудитска Арабия, който не е свързан с основната работа на дипломатическата мисия, както и семействата на служителите на посолството, да напуснат страната, предаде Ройтерс.

Иранският президент увери колегата си от Азербайджан, че Иран не е отговорен за атаката с дронове миналия четвъртък в Нахичеван

Междувременно президентът на Иран Масуд Пезешкиан е уверил азербайджанския си колега Илхам Алиев, че Техеран не е отговорен за навлизането на дронове в Азербайджан миналия четвъртък, но е добавил, че инцидентът ще бъде разследван, съобщи Ройтерс, като се позовава на кабинета на Алиев.

„Като отбеляза, че инцидентът, свързан с въздушен удар срещу Нахичеван, няма връзка с Иран, президентът Масуд Пезешкиан подчерта, че случаят ще бъде разследван“, се казва в съобщението.

Според властите на Азербайджан четири ирански дрона са пресекли границата и са ранили четирима души в ексклава Нахичеван в четвъртък. Същия ден Баку изрази раздразнение, че Техеран не пое отговорност за инцидента.

Израел започна нова вълна от удари в Иран и Ливан; по-рано Иран обстреля Тел Авив и други региони в Израел

В ранните часове на понеделник стана ясно, че Израел продължава с ударите си по цели в Иран и в Ливан.

"Израелските сили за отбрана започнаха допълнителна вълна от удари срещу инфраструктура на иранския терористичен режим в Централен Иран", се казва в съобщението, публикувано в платформата Телеграм.

Израелската армия също така обяви, че е ударила цели на свързаната с Иран групировка "Хизбула" в Бейрут.

По-рано днес израелската армия съобщи за многократни ракетни атаки от Иран срещу Израел.

Сирените прозвучаха отново в Тел Авив и други райони на еврейската държава. Противовъздушната отбрана отново е влязла в действие, съобщи армията в публикация в Телеграм. По-късно въздушната тревога беше отменена.

Iran launched new wave of attacks Thursday morning at Israeli and American bases following a threat to destroy military and economic infrastructure across the region. https://t.co/fUrKVDenXu — CityNews Calgary (@citynewscalgary) March 5, 2026

Десетки са ранени в Бахрейн след иранска атака с дронове

Министерството на здравеопазването на Бахрейн също съобщи, че 32 цивилни са били ранени при иранска атака с дронове на остров Ситра южно от столицата Манама.

Всички ранени са бахрейнски граждани, уточни министерството днес в съобщение, цитирано от държавната новинарска агенция.

Сред ранените има и деца, четирима са в сериозно състояние.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн по-рано съобщи в платформата Екс, че известен брой сгради на Ситра са повредени в резултат на нападението.

В неделя министерството заяви, че „иранската агресия безразборно атакува цивилни цели и причини материални щети на инсталация за обезсоляване на вода след нападение с дронове“.

През изминалата седмица Иран извърши нападения на много места в Близкия изток в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел в Иран. Цел на иранските атаки бяха както американски военни бази, така и цивилни цели като летища и жилищни сгради.

За ирански удари се съобщава в десетина арабски държави, като страните от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства, Кувейт и Катар, съобщават за особено висок брой инциденти.

Гъст дим се издига над водещата петролна рафинерия в Бахрейн, Бапко, съобщава Ройтерс. Тя е ключов обект в енергийния сектор на страната.

Dozens wounded in Bahrain as Gulf suffers missile, drone attacks https://t.co/gzTEATYOjM — The Straits Times (@straits_times) March 9, 2026

Саудитска Арабия осъжда "неоснователната агресия" на Иран в Персийския залив

Саудитска Арабия осъди "неоснователната агресия" на Иран срещу кралството и неговите съседи от Залив, се казва съобщение на министерството на външните работи на страната, публикувано на десетия ден от войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

"Саудитска Арабия повторно изразява категоричното си осъждане на възмутителната агресия на Иран срещу кралството, държавите-членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, няколко арабски и ислямски държави, както и приятелски нации. Тези прояви на агресия са неприемливи и неоправдани при никакви обстоятелства", написа министерството в Екс.

The meeting condemned the blatant Iranian attacks against a number of Arab countries and the resulting targeting of civilians, vital facilities, and diplomatic missions. It also discussed ways to strengthen joint Arab action to achieve regional security and stability.



The… — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) March 8, 2026

Бахрейнската компания „Бапко Енерджис“ обяви форсмажорни обстоятелства след иранска атака срещу нейна петролна рафинерия

Държавната петролна компания на Бахрейн „Бапко Енерджис“ (Bapco Energies) обяви днес форсмажорни обстоятелства във връзка с дейността си след атака срещу голяма нейна фабрика за преработка на петрол, предаде Ройтерс.

От компанията посочиха, че нуждите на пазара в Бахрейн остават напълно осигурени и доставките ще продължат без прекъсване. Това ще бъде осигурено благодарение на предварително изготвени планове за действие при извънредни ситуации, уточнява „Бапко Енерджис“.

По-рано днес Министерството на здравеопазването на Бахрейн съобщи, че 32 цивилни са били ранени на остров Ситра южно от столицата Манама след иранска атака с дронове.

Междувременно Ройтерс съобщи, че според очевидци над рафинерията на „Бапко Енерджис“ се е издигал дим.

Рафинерията е основното съоръжение за преработка на петрол в Бахрейн и ключов обект за енергийния сектор на страната.