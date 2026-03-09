Свят

Напрежение в Персийския залив: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове в региона

Конфликтът между Иран, Израел и САЩ се разраства, докато цивилни пострадали и разрушения се регистрират в Саудитска Арабия, Бахрейн и други държави от Персийския залив

Обновена преди 8 минути / 9 март 2026, 08:03
Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град
„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок
Тръмп за новия лидер на Иран: Ще видим какво ще стане

Тръмп за новия лидер на Иран: Ще видим какво ще стане
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - полицията задържа жена

Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - полицията задържа жена
Цената на петрола

Цената на петрола "Брент" премина 100 долара за барел за първи път от години
Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, избран за върховен лидер на Иран

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, избран за върховен лидер на Иран
Официално обявиха новия лидер на Иран, той е Моджтаба Хаменей

Официално обявиха новия лидер на Иран, той е Моджтаба Хаменей
Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Саудитска Арабия съобщи за първи жертви, вероятно свързани с ескалацията на военните действия между Иран, Израел и САЩ, докато конфликтът в региона продължава да се разраства. Двама чуждестранни граждани загинаха при ракетен удар по жилищна сграда край Рияд, а дронови атаки и обстрели с ракети бяха регистрирани в Израел, Бахрейн и други държави от Персийския залив, като редица цивилни пострадаха и се налагат извънредни мерки за сигурност.

  • Саудитска Арабия съобщи за първи жертви, вероятно свързани с войната в Иран

За първи път от началото на военните действия между Иран, от една страна, и Израел и САЩ – от друга, Саудитска Арабия съобщи за смъртни случаи, за които се смята, че са свързани с иранска атака.

Двама души са били убити при ракетен удар по жилищна сграда в провинцията Ал Харж югоизточно от Рияд, съобщи говорител на саудитската гражданска защита.

Според информацията жертвите са граждани на Индия и на Бангладеш.

При нападението са били ранени още 12 бангладешки граждани.

Говорителят определи нападенията срещу цивилна инфраструктура като открито нарушение на международното хуманитарно право, но не уточни кой е източникът на ракетния удар.

Саудитското министерство на отбраната съобщи, че са били прехванати два дрона, насочени към петролното поле Шайба.

На този фон Държавният департамент на САЩ обяви, че е разпоредил персоналът на американското посолство в Саудитска Арабия, който не е свързан с основната работа на дипломатическата мисия, както и семействата на служителите на посолството, да напуснат страната, предаде Ройтерс.

  • Иранският президент увери колегата си от Азербайджан, че Иран не е отговорен за атаката с дронове миналия четвъртък в Нахичеван

Междувременно  президентът на Иран Масуд Пезешкиан е уверил азербайджанския си колега Илхам Алиев, че Техеран не е отговорен за навлизането на дронове в Азербайджан миналия четвъртък, но е добавил, че инцидентът ще бъде разследван, съобщи Ройтерс, като се позовава на кабинета на Алиев.

„Като отбеляза, че инцидентът, свързан с въздушен удар срещу Нахичеван, няма връзка с Иран, президентът Масуд Пезешкиан подчерта, че случаят ще бъде разследван“, се казва в съобщението.

Според властите на Азербайджан четири ирански дрона са пресекли границата и са ранили четирима души в ексклава Нахичеван в четвъртък. Същия ден Баку изрази раздразнение, че Техеран не пое отговорност за инцидента.

  • Израел започна нова вълна от удари в Иран и Ливан; по-рано Иран обстреля Тел Авив и други региони в Израел

В ранните часове на понеделник стана ясно, че Израел продължава с ударите си по цели в Иран и в Ливан.

"Израелските сили за отбрана започнаха допълнителна вълна от удари срещу инфраструктура на иранския терористичен режим в Централен Иран", се казва в съобщението, публикувано в платформата Телеграм.

Израелската армия също така обяви, че е ударила цели на свързаната с Иран групировка "Хизбула" в Бейрут.

По-рано днес израелската армия съобщи за многократни ракетни атаки от Иран срещу Израел.

Сирените прозвучаха отново в Тел Авив и други райони на еврейската държава. Противовъздушната отбрана отново е влязла в действие, съобщи армията в публикация в Телеграм. По-късно въздушната тревога беше отменена.

  • Десетки са ранени в Бахрейн след иранска атака с дронове

Министерството на здравеопазването на Бахрейн също съобщи, че 32 цивилни са били ранени при иранска атака с дронове на остров Ситра южно от столицата Манама.

Всички ранени са бахрейнски граждани, уточни министерството днес в съобщение, цитирано от държавната новинарска агенция.

Сред ранените има и деца, четирима са в сериозно състояние.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн по-рано съобщи в платформата Екс, че известен брой сгради на Ситра са повредени в резултат на нападението.

В неделя министерството заяви, че „иранската агресия безразборно атакува цивилни цели и причини материални щети на инсталация за обезсоляване на вода след нападение с дронове“.

През изминалата седмица Иран извърши нападения на много места в Близкия изток в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел в Иран. Цел на иранските атаки бяха както американски военни бази, така и цивилни цели като летища и жилищни сгради.

За ирански удари се съобщава в десетина арабски държави, като страните от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства, Кувейт и Катар, съобщават за особено висок брой инциденти.

Гъст дим се издига над водещата петролна рафинерия в Бахрейн, Бапко, съобщава Ройтерс. Тя е ключов обект в енергийния сектор на страната.

  • Саудитска Арабия осъжда "неоснователната агресия" на Иран в Персийския залив

Саудитска Арабия осъди "неоснователната агресия" на Иран срещу кралството и неговите съседи от Залив, се казва  съобщение на министерството на външните работи на страната, публикувано на десетия ден от войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

"Саудитска Арабия повторно изразява категоричното си осъждане на възмутителната агресия на Иран срещу кралството, държавите-членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, няколко арабски и ислямски държави, както и приятелски нации. Тези прояви на агресия са неприемливи и неоправдани при никакви обстоятелства", написа министерството в Екс.

  • Бахрейнската компания „Бапко Енерджис“ обяви форсмажорни обстоятелства след иранска атака срещу нейна петролна рафинерия

Държавната петролна компания на Бахрейн „Бапко Енерджис“ (Bapco Energies) обяви днес форсмажорни обстоятелства във връзка с дейността си след атака срещу голяма нейна фабрика за преработка на петрол, предаде Ройтерс.

От компанията посочиха, че нуждите на пазара в Бахрейн остават напълно осигурени и доставките ще продължат без прекъсване. Това ще бъде осигурено благодарение на предварително изготвени планове за действие при извънредни ситуации, уточнява „Бапко Енерджис“.

По-рано днес Министерството на здравеопазването на Бахрейн съобщи, че 32 цивилни са били ранени на остров Ситра южно от столицата Манама след иранска атака с дронове.

Междувременно Ройтерс съобщи, че според очевидци над рафинерията на „Бапко Енерджис“ се е издигал дим.

Рафинерията е основното съоръжение за преработка на петрол в Бахрейн и ключов обект за енергийния сектор на страната.

Източник: БТА    
Саудитска Арабия Конфликт Иран-Израел Ескалация в Близкия изток Ракетни удари Атаки с дронове Цивилни жертви Евакуация на американски персонал Нападения в Бахрейн Нарушение на международното право Персийски залив
Последвайте ни

По темата

"Срам ме е от заплатата ми": Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

Цената на петрола

Цената на петрола "Брент" премина 100 долара за барел за първи път от години

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Не бързайте към пощите: Плащат по-късно пенсиите днес

Не бързайте към пощите: Плащат по-късно пенсиите днес

pariteni.bg
Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 16 часа
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 11 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 12 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

Технологии Преди 5 минути

Досега мнозина смятаха, че изкуственият интелект ще се отрази еднакво на хората. Ново проучване обаче показва, че има съществени разлики в очакванията и реалностите за въздействието на технологията както за мъжете, така и за жените

Почина Дженифър Ръниън, звезда от култовия филм „Ловци на духове“

Почина Дженифър Ръниън, звезда от култовия филм „Ловци на духове“

Свят Преди 8 минути

Опечаленото семейство на актрисата съобщи сърцераздирателната новина в социалните мрежи

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Любопитно Преди 30 минути

Изследователите са изучавали особеностите на деленето на маларийния плазмодий – паразит, причиняващ малария

<p>&quot;ДПС- Ново начало&quot;&nbsp;предлага великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността</p>

"ДПС- Ново начало" внасят законови промени, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедност

България Преди 52 минути

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2025 г. заедно с т. нар. великденска и коледна добавки е 976,90 лв.

Турция разположи изтребители F-16 в Северен Кипър

Турция разположи изтребители F-16 в Северен Кипър

Свят Преди 56 минути

5 причини да изберем Apple Watch 11 вместо по-стар модел

5 причини да изберем Apple Watch 11 вместо по-стар модел

Любопитно Преди 1 час

9 март: Кървавата пролет, когато терорът спря на гара Буново

9 март: Кървавата пролет, когато терорът спря на гара Буново

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Снимката е илюстративна

Турция удължи срока на отмяната на полетите до дестинации в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Това е поредното удължаване на отмяната на полети между Турция и държави от Близкия изток заради продължаващата военна ескалация в региона на Персийския залив и Ливан

Фондовите пазари в Източна Азия отбелязаха рязък спад

Фондовите пазари в Източна Азия отбелязаха рязък спад

Свят Преди 1 час

В Сеул индексът Kospi бързо загуби близо 7 процента от стойността си до 5200,17 пункта

Голям пожар частично срути централната гара на Глазгоу, десетки влакове отменени

Голям пожар частично срути централната гара на Глазгоу, десетки влакове отменени

Свят Преди 2 часа

Огънят, започнал от магазин за вейпинг, предизвика затваряне на гарата за неопределено време, няма информация за пострадали

<p>&quot;Огнена топка&quot; от Космоса удари покрив на къща в Германия</p>

Метеорит удари покрив на къща в Германия и причини щети

Свят Преди 3 часа

"Огнена топка" е наблюдавана над няколко германски провинции, полицията съобщава за удар по жилищна сграда в Кобленц, без пострадали

Краят на дългото чакане? Нова технология превръща всеки бъбрек в съвместим за трансплантация

Краят на дългото чакане? Нова технология превръща всеки бъбрек в съвместим за трансплантация

Любопитно Преди 3 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редовед

По-силна от Земята? Изненадващи разкрития за древното магнитно поле на Луната

По-силна от Земята? Изненадващи разкрития за древното магнитно поле на Луната

Любопитно Преди 3 часа

Магнитните полета помагат за защита от опасните космически лъчи, а в случая на Земята - и от силната слънчева радиация

Забравете кантара: 5 скрити числа, които издават болестите години преди лекарите

Забравете кантара: 5 скрити числа, които издават болестите години преди лекарите

Любопитно Преди 3 часа

Експерти съветват кои изследвания да добавите към рутинната си кръвна картина, за да хванете болестите навреме

<p>Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите</p>

Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите

България Преди 3 часа

Светите 40 християнски мъченици били войници в град Севастия (днес Сивас в Източна Турция) в отбрана част от римската войска в IV в.

.

"Родителите ми ме принудиха да се омъжа на 14 години"

Свят Преди 3 часа

Хумайра е само на 14, когато родителите ѝ я принуждават да се омъжи

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
1

Световен феномен край Ботевград

sinoptik.bg
1

Метеорит проби покриви в Германия

sinoptik.bg

Стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс, певицата е била вътре!

Edna.bg

Имениците на 9 март: Какви са поверията за тоази ден

Edna.bg

Грийлиш се възстановява по... свой собствен начин и изненада всички с какво се занимава

Gong.bg

Нова звездна двойка: новина за Мбапе "разтърси" Испания

Gong.bg

Служители на „Български пощи” излязоха на протест с искане за по-високи заплати

Nova.bg

Крум Зарков: Сарафов трябва да излезе и да каже кой е политическият властелин

Nova.bg