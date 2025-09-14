Напрежение в Лондон: Насилие и арести белязаха антимигрантски протест (ВИДЕО/СНИМКИ)

П олицейски служители бяха „обстрелвани с предмети“ и „нападнати“ по време на крайнодесни антимигрантски протести в Лондон в събота, съобщиха органите на реда в британската столица.

Повече от 110 000 души излязоха по улиците на града, предаде CNN.

Протестът под надслов „Обедини кралството“ беше организиран от крайнодесния политически активист Томи Робинсън.

Контрапротестиращи също се стекоха в британската столица.

Лондонската метрополитън полиция заяви в социалните мрежи в събота, че съобщените нападения са се случили, след като демонстранти от шествието са нарушили „стерилна зона“, създадена, за да държи протестиращите и контрапротестиращите разделени.

В по-късна публикация силите на реда заявиха: „Офицери трябва да се намесват на множество места, за да спрат протестиращи от ‘Обедини кралството’ да навлизат в стерилни зони, да пробиват полицейски кордони или да стигат до противоположни групи. Няколко служители бяха нападнати.“

Полицията съобщи, че 26 служители на реда са били ранени при сблъсъците, а 25 души са били арестувани.

Асистент-комисар Мат Туист осъди „напълно неприемливите“ нападения в изявление.

„Нашето разследване след събитието вече е започнало – идентифицираме тези, които са участвали в безредиците, и те могат да очакват решителни полицейски действия в идните дни и седмици,“ каза Туист.

Кметът на Лондон Садик Хан също заяви, че „насилието и нападенията над полицейски служители са напълно недопустими.“

Демонстранти, развяващи знамената на Обединеното кралство и Англия, Съюзния флаг и Кръста на Свети Георги, преминаха по Уайтхол, лондонския район, където се намират министър-председателят и правителствените ведомства.

Това се случва след лято на антимигрантски протести из страната, част от които прераснаха в насилие. Британски и английски знамена също са станали обичайна гледка в градове и селища из страната, редом с протестите.

Във видео, публикувано онлайн, се вижда протестиращ, държащ снимка на американския политически активист Чарли Кърк, който бе застрелян в сряда. Чува се как тълпата скандира името му.

„Британия най-накрая се събуди. Чакахме десетилетия“, каза Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, в друго видео. „Патриотизмът е бъдещето, границите са бъдещето и ние искаме свободата си на словото“, добави той.

Робинсън, основател на вече несъществуващата антимигрантска „Английска лига за защита“ (EDL), беше освободен от затвора по-рано тази година, след като беше осъден за неуважение към съда заради разпространяване на неверни обвинения срещу сирийски бежанец.

Командир Клер Хейнс от Лондонската полиция призна преди съботния протест, че много мюсюлмани в Лондон могат да имат „специални притеснения“ относно шествието „Обедини кралството“, имайки предвид историята на антимюсюлманска реторика и обидни скандирания от малцинства по време на предишни маршове.

„Имаше някои предложения мюсюлманите в Лондон да променят поведението си в събота, включително да не идват в центъра. Това не е нашият съвет. Всеки трябва да може да се чувства в безопасност, когато пътува до и из Лондон,“ каза тя в изявление, публикувано от полицията в петък.

Междувременно, големи тълпи се събраха на контрапротест.

Политици като левите Джон Макдонъл и Даян Абът изнесоха речи. Протестиращите скандираха лозунги като „няма справедливост, няма мир, няма фашисти по нашите улици“ и „ето как изглежда общността.“

Журналистката Сангита Миска, която присъства на контрапротеста, заяви в публикация в социалните мрежи, че „хора от всички политически убеждения, класи, раси, пол и възможности се обединяват, за да покажат, че изпълнената с омраза реторика на Томи Робинсън (известен още като Яксли-Ленън) не представлява истинските британски ценности.“