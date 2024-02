Нападение с нож на гара в Париж, има ранени (ВИДЕО)

Т рима души са били ранени в събота при нападение с нож на парижката гара "Гар дьо Лион", която е основен пътнически център, съобщиха от полицията и добавиха, че заподозреният е бил арестуван.

Задържаният мъж, чиято националност не се съобщава, е нанесъл удари с нож около 8:00 ч. сутринта (07:00 ч. по Гринуич) на гарата, която обслужва вътрешни влакове, както и такива, пътуващи за Швейцария и Италия.

Един човек е получил сериозни наранявания, а други двама са били леко ранени, съобщиха от полицията.

"Заподозреният не е извикал (никакви религиозни лозунги) по време на нападението си. Той е представил на полицията италианска шофьорска книжка", заяви полицейски източник.

Районът между първи и трети салон е временно недостъпен, съобщи железопътният оператор SNCF в X.

