Нападатели взеха заложници в американски завод в Турция

В ъоръжени нападатели нахлуха в основната сграда на завод на американска фармацевтична компания в истанбулското предградие "Коджаели" и взеха заложници. На място са изпратени Специалните оперативни сили, съобщава "Хюриет". Видеото е архивно.

Вероятната причина за атаката е протест срещу инвазията на Израел в Газа.

Въоръжено нападение срещу църква в Истанбул, има жертва

В района са изпратени множество полицейски и медицински екипи. Губернаторът на "Коджаели" Седар Явуз също отиде в региона, за да получи информация. Освен това специални части са разположени пред завода. Улицата, на която се намира заводът, е затворена за автомобили и пешеходци.

Турция обяви тридневен траур за загиналите в Газа

Нападателите, за които е установено, че са двама, са взели общо 7 души за заложници, 6 мъже и 1 жена. По първоначална информация трима от взетите за заложници са счетоводители, един е ръководител на проекти, а останалите са работници.

Emerging: Security forces responding to reported hostage situation at a P&G factory in northern Gebze, Turkey, according to local media https://t.co/JEbqeTrhs6