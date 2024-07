Обама: Байдън е патриот от най-висша степен

Б ившият президент на САЩ Барак Обама похвали решението на Джо Байдън да се откаже от надпреварата за Белия дом. Обама заяви, че това е доказателство за „любовта към страната“ на американския лидер, предаде АФП.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.



Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe