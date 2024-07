Какво мисли Джил Байдън за оттеглянето на съпруга си от президентската надпревара

С емейството на Джо Байдън веднага показа подкрепата си за него, след като той направи зашеметяващото съобщение, че се отказва от кандидатурата си за преизбиране.

(Във видеото: Байдън се оттегля от президентската надпревара в САЩ)

Джил Байдън му изпрати своята любов, като ретуитна писмото му с две червени сърца.

Наоми Байдън, най-голямата внучка на Байдън, написа дълъг пост в X, в който заяви, че се „гордее“ със своя "патрон" , както внуците наричат президента Байдън.

Президентът Байдън предложи подкрепата си на своята съперничка Камала Харис след излизането си. Този негов ход хвърля президентската надпревара в хаос, но оставя време на демократите да си подредят къщата преди конгреса през август.

81-годишният Байдън, който бе диагностициран с COVID-19, е в дома си в Рехобот Бийч, Делауеър, заедно със съпругата си Джил. Те са се усамотили там с най-близките си съветници и обмислят политическото си бъдеще.

Той е бил подложен на огромен натиск от страна на хората в партията си да се оттегли след ужасното си представяне в дебатите срещу Доналд Тръмп.

Семейството му, което беше влиятелен фактор за решението му, застана до него.

I’m nothing but proud today of my Pop, our President, Joe Biden, who has served our country with every bit of his soul and with unmatched distinction. Not only has he been—and will continue to be—the most effective president of our lifetime, but he has likely already cemented…