Тръмп с памперс, а Макрон страстно целува мъж: Най-куриозните фейкове на 2024 година

П олитици с памперси; мигранти, които ядат домашни животни; шоколад с щурци: нито едно от тези неща не се е случило през 2024 г., но пък привлякоха голямо обществено внимание, припомня Deutsche Welle .

Това са най-куриозните фейкове на годината:

Не, Тръмп не е носил памперси

По време на предизборната кампания в САЩ в ход бе пусната най-тежката вербална артилерия - и за кандидатите се разпространяваха всякакви слухове. В социалните мрежи можеше да се прочете как Доналд Тръмп или Джо Байдън страдали от инконтиненция. Разпространени бяха снимки и видеа, от които излизаше, че политиците като че ли носят памперси или специални подложки по време на участието си в телевизионни предавания. Тези снимки и видеа обаче не отговарят на действителността.

Твърдението при една от снимките например, че Тръмп използвал такава подложка, може бързо да се обори, ако се види оригиналното видео от телевизионното му участие. Преди Тръмп да седне на дивана, не се вижда никаква подложка - вижда се просто, че сакото му виси отстрани.

Не, щурци в шоколада няма

Германската фирма „Rittersport" пусна в продажба през 2023 година специален шоколад за спортисти с повишено протеиново съдържание, придружен от реклама в Инстаграм с надписа „Цял щурец". Този уж нов продукт възбуди духовете в социалните медии, след като отново се завъртя в мрежата преди евроизборите през 2024-та. Това се случи точно в момента, в който бе пълно с фалшиви информации за даденото разрешение от ЕС за използване на насекоми в храните.

Бихте ли опитали чийзбургер с брашно от щурци?

Всичко е шега, обяви фирмата производител още през 2023-та. Шоколад с щурци на пазара няма - става дума за обикновен маркетингов трик.

Не, мигрантите не ядат домашните животни на другите

Тази бе една от най-мащабните фалшиви информации на годината: мигрантите били ядели домашни животни. Независимо дали куче, котка или гъска - спекулациите бяха безгранични. Всичко започна с един пост във Фейсбук и след това бе използвано от Доналд Тръмп в първия телевизионен дебат срещу Камала Харис. Тръмп каза, че мигрантите в Спрингфийлд ядели домашни животни, като това не бе неговата единствена вербална атака срещу пришълците в страната. След това потребителите в социалните мрежи тиражираха неговите думи - че в Спрингфийлд, Охайо, мигранти от Хаити крадели домашните животни на другите или животни от парковете.

А за това твърдение няма никакво основание: както полицията, така и властите в Охайо отрекоха да се е случвало подобно нещо. Няма и никакви други съобщения, които да подкрепят изказването на Тръмп. Въпреки това десни и дяснорадикални канали разпространиха тези измислени обвинения.

Не, Макрон не е целувал мъж на яхта

Политиците постоянно са цел на дезинформации и манипулирани видеа и снимки. Тази години френският президент Еманюел Макрон уж бил видян как целува друг мъж на яхта по време на лятната си ваканция. Това видео се появи в грузинско- и рускоезични профили.

Whose hand that keep hold Macron left wrist ⁉️ 🤔



I hadn't noticed that detail before. It is now clear that the video is not original but has been edited.



Yes, it's a fake video.



Sorry! pic.twitter.com/grwNnMcH4N