Предупреждение за морбили след концерт на Шакира

З дравните власти в САЩ издадоха предупреждение, след като се установи, че човек, заразен с морбили, е присъствал на концерт на Шакира в щата Ню Джърси.

На 20 май Министерството на здравеопазването на Ню Джърси (NJDOH) информира обществеността за „новооткрит случай на морбили при човек, който не е жител на Ню Джърси и е посетил концерт в щата, докато е бил заразен“.

Случаят е свързан с шоуто от световното турне на Шакира „Las Mujeres Ya No Lloran“, проведено на 15 май на стадион „MetLife“ в Ийст Ръдърфорд. Според властите, всеки, който е бил на стадиона в периода между 19:30 ч. и 1:00 ч. през нощта, е възможно да е бил изложен на вируса. Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC) подчертават, че морбили се разпространява по въздушно-капков път – чрез кашляне или кихане, като вирусът може да остане активен във въздуха до два часа.

Концертът е бил разпродаден, а капацитетът на стадион „MetLife“ надхвърля 82 000 души.

Макар към момента да няма потвърдени вторични случаи, свързани с това събитие, NJDOH предупреждава, че симптомите на морбили могат да се проявят до 6 юни.

Според последни данни на CDC, от началото на годината в САЩ са потвърдени 1024 случая на морбили в рамките на 14 отделни огнища. По-голямата част от заболелите са деца – 303 са под 5-годишна възраст, а 388 са между 5 и 19 години. Приблизително 96% от засегнатите са неваксинирани или с неизвестен ваксинационен статус.

