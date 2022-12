Най-високата железопътна гара в Европа (ВИДЕО)

П овече от 100 години железопътната линия "Юнгфрауйох" пътува до най-високата железопътна гара в Европа на 3454 метра надморска височина.

За невероятния маршрут разказва Deutsche Welle .

Андреас Вис, който работи като технически ръководител по легендарната влаковата линия, споделя че направата на съоръжението е истинско постижение на инженерната мисъл.

От 1896 до 1912 г. се строи прочутата зъбчата железница , която предлага едни от най-красивите гледки в Алпите.

Дължината на линията е 9,5 км и има пет гари, една от които - гарата "Юнгфрауйох".

Celebrated my day on top of Europe’s highest accessible point, Jungfraujoch. Reminder to myself that no matter how big my challenges may seem, there’s always the bigger picture to look at. pic.twitter.com/FHGyPbfuhg

Тя е най-високо разположената в Европа.

Тръгвайки от Клайне Шайдег, през повечето време влакa пътува през прочутия "Юнгфрау тунел", прокопан през върховете Айгер и Мьонх.

Някои от гарите представляват площадки на отвесните стени на тези върхове, давайки възможност на пътниците да се любуват на суровата им красота.

Туристите имат шанса да видят Глетчерът Алеч или наричан още Великият Алечки.

The high alpine research station Jungfraujoch is situated on a mountain saddle between the two mountains Jungfrau (4158m asl) and Mönch (4099m asl). The station is located in the center of Europe at an altitude of 3580m asl and is surrounded by highly industrialized regions. pic.twitter.com/Liy7Urvx6A