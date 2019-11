Най-трагичните опити за бягство през Берлинската стена

В месеците преди изграждането на Берлинската стена, хиляди хора от ГДР бягат в Западен Берлин. Почти 50 000 души стават бежанци, защото се опасяват, че ще бъдат изолирани от останалия свят.

ВИЖТЕ КАК ИЗГЛЕЖДА ЖИВОТЪТ КРАЙ БЕРЛИНСКАТА СТЕНА - БОДЛИВА ТЕЛ, БЯГСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ

Каквото се случва на 13 август 1961 г. Този ден е наречен „Неделята на бодливата тел“. Тогава границата между Източен и Западен Берлин е затворена. Събитието се разиграва в малките часове на нощта, а на сутринта гражданите на Източен Берлин се събуждат в капан.

Шокът за хората е голям, те не могат да повярват, че повече няма да има влакове, които да ги водят в Западен Берлин. Така семейства остават разделени, а много студенти прекъсват образованието си.

Гражданите от Западен Берлин не са съгласни с това брутално потъпкване на човешките права и протестират край поставената бодлива тел на границата. В източната част на града хората са подложени на пропаганда, която трябва да ги убеди, че те не са в капан, а по този начин са защитавани от правителството.

В същото време американският президент Джон Кенеди се съгласява с изграждането на Стената. Според него това е много по-добро решение, отколкото една предполагаема война, която може да е катастрофална за човечеството.

Така жителите на Източен Берлин са оставени сами. Те не могат да се примирят с положението и още в първите часове от затварянето на границата, започват да правят опити за преминаването ѝ.

Улиците

През първите дни и седмици след построяването на Стената много от жителите на Bernauer Strasse се опитват да избягат от граничните си домове. Те не искат да се разделят с роднините си и са подложени на постоянен тормоз от източногерманските власти.

On this #MayDay, remember the victims of the Berlin Wall, who never lost hope to make it West to #Liberty. The woman below, Frieda Schulze, risked everything. East German communists tried to pull her back. Nevertheless, #ShePersisted pic.twitter.com/apFztvamAG