Украйна: КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия

С еверна Корея е намалила с повече от наполовина доставките си на артилерийски снаряди за Русия заради изчерпване на запасите си, а същевременно на този фон режимът в Пхенян започна производство на собствени военни дронове, заяви в интервю за Ройтерс заместник-началникът на украинското военно разузнаване Вадим Скибицки.

Доставката на милиони артилерийски снаряди от Северна Корея помагаше на Русия да поддържа темповете на стрелба на бойното поле през 2024, но според Скибицки броят им е спаднал с повече от наполовина тази година, заради намаляване на запасите на Пхенян.

КНДР e доставила на Русия 12 милиона 152-милиметрови снаряда

Той посочи, че от 2023 г. КНДР е доставила на Москва общо 6,5 млн. артилерийски снаряда.

Представителят на военното разузнаване добави, че през септември не са регистрирани доставки на боеприпаси от Северна Корея, но през октомври има няколко.

Ukraine’s deputy military intelligence chief Vadym Skibitskyi says North Korea’s shipment of artillery shells to Russia in 2025 are down more than half from last year.



Около половината от снарядите, доставени от Пхенян, са били толкова стари, че е имало нужда да бъдат преработвани в руски заводи, отбеляза той.

Скибицки добави, че същевременно Северна Корея е започнала масово производство на щурмови дронове с малък и среден обсег.

Сеул: Северна Корея доставя милиони снаряди на Русия

Хиляди севернокорейски войници се сражаваха миналата година заедно с руските сили в руската Курска област, след украинската инвазия в нея.

Пхенян призна участието си във войната в Украйна, като посочи, че ролята му е да помогне за запазване на световния мир на фона на западната агресия, но не даде никакви подробности и не отговори на никакви запитвания за коментар във връзка с участието си.