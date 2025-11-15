Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

С влачище на индонезийския остров Ява е уби най-малко 11 души, съобщи в събота служител, докато спасителите се борят да намерят 12 други, които все още са в неизвестност.

Rescuers in Indonesia have been searching for survivors of a landslide that inundated three villages in Java, after days of heavy rainfall. Several people have been reported killed. pic.twitter.com/MG5StMSEoT — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 14, 2025

Свлачището, причинено от обилни валежи, удари три села в провинция Централна Ява в четвъртък, като затрупа някои къщи и повреди други. „Към събота следобед броят на намерените мъртви жертви е 11, докато още 12 все още се издирват“, каза пред AФП началникът на местната спасителна служба Мохамед Абдула. Над 700 служители от службата за търсене и спасяване, военни и полиция, както и доброволци са участвали в операцията, каза той. Говорител на националната агенция за бедствия съобщи преди това, че в четвъртък са открити две тела. Друго е било извадено в петък, а още осем в събота, според Абдула.

A sudden flood struck as water levels rose due to heavy rainfall, in Sepayung Village, Plampang District, Sumbawa Regency (County), Indonesia this morning. November 15,2025. pic.twitter.com/gx3WJ0Htdu — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 15, 2025

Правителството предостави багери, кучета проследяват и съдействат за издирването. Националната метеорологична служба предупреди по-рано тази седмица за обилни валежи в няколко региона на Индонезия през следващите седмици.

At least 2 dead, 21 missing in landslides in Indonesia’s Java Island 🇮🇩



Heavy rain and unstable ground are slowing rescue efforts, as teams work with both machinery and manual tools to reach buried homes.



Authorities had issued an extreme weather warning earlier, with… pic.twitter.com/z1JkdPi6sI — MTA News (@NewsMTA) November 15, 2025

Годишният сезон на мусоните, обикновено между ноември и април, често води до свлачища, внезапни наводнения и болести, предавани по вода. Изменението на климата е повлия на моделите на бурите, включително продължителността и интензивността на сезона, което е довело до по-обилни валежи, внезапни наводнения и по-силни пориви на вятъра. По-рано през ноември внезапни наводнения и свлачища в отдалечен район на Папуа убиха най-малко 15 души.

Свлачището е геоложки феномен, представляващ масово движение на земни маси, скали, почва или отломки надолу по склон под въздействието на гравитацията. Това е една от най-разрушителните форми на масови движения, която може да причини значителни щети на околната среда, инфраструктурата и човешките селища. Свлачищата се класифицират според вида на движещия се материал (скали, почва, кал), скоростта на движение и механизма на свличане (падане, плъзгане, течене).

Причините за възникване на свлачища са разнообразни и често взаимосвързани. Естествените фактори включват:

интензивни валежи, които насищат почвата с вода, намалявайки нейното сцепление и увеличавайки теглото ѝ;

земетресения и вулканична дейност, които разклащат земните пластове;

ерозия от реки или морски вълни в основата на склоновете; и

продължително замръзване и размразяване, което отслабва скалите.

Човешката дейност също допринася значително за активизирането на свлачища чрез изсичане на гори, променящо стабилността на почвата;

неправилно строителство на пътища и сгради, което нарушава естествения дренаж или натоварва склоновете; минна дейност; и

течове от водопроводни или канализационни системи.

Значението на свлачищата се изразява най-вече в техните опустошителни последици. Те унищожават жилищни сгради, прекъсват транспортни артерии като пътища и железопътни линии, повреждат комуникационни и енергийни мрежи, а също така засягат земеделски земи и горски площи. Екологичното въздействие включва промяна на релефа, замърсяване на водни басейни с наноси и унищожаване на местообитания. От човешка гледна точка, свлачищата водят до загуба на човешки животи, наранявания, принудително изселване на населението и значителни икономически загуби, свързани с възстановяването и превантивните мерки.

В исторически план свлачищата са оформяли ландшафта и са представлявали постоянна заплаха за общностите, особено в планински и платовидни райони. Днес усилията за управление на риска от свлачища включват геоложки проучвания, изграждане на укрепителни съоръжения като подпорни стени и дренажни системи, залесяване, прилагане на стриктни регулации за строителство в рискови зони и разработване на системи за ранно предупреждение. Целта е да се минимизира вероятността от възникване на свлачища и да се намалят техните потенциални вреди.