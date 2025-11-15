Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Свят

15 ноември 2025, 15:38
Източник: iStock

С влачище на индонезийския остров Ява е уби най-малко 11 души, съобщи в събота служител, докато спасителите се борят да намерят 12 други, които все още са в неизвестност. 

Свлачището, причинено от обилни валежи, удари три села в провинция Централна Ява в четвъртък, като затрупа някои къщи и повреди други. „Към събота следобед броят на намерените мъртви жертви е 11, докато още 12 все още се издирват“, каза пред AФП началникът на местната спасителна служба Мохамед Абдула. Над 700 служители от службата за търсене и спасяване, военни и полиция, както и доброволци са участвали в операцията, каза той. Говорител на националната агенция за бедствия съобщи преди това, че в четвъртък са открити две тела. Друго е било извадено в петък, а още осем в събота, според Абдула. 

Правителството предостави багери, кучета проследяват и съдействат за издирването. Националната метеорологична служба предупреди по-рано тази седмица за обилни валежи в няколко региона на Индонезия през следващите седмици. 

Годишният сезон на мусоните, обикновено между ноември и април, често води до свлачища, внезапни наводнения и болести, предавани по вода. Изменението на климата е повлия на моделите на бурите, включително продължителността и интензивността на сезона, което е довело до по-обилни валежи, внезапни наводнения и по-силни пориви на вятъра. По-рано през ноември внезапни наводнения и свлачища в отдалечен район на Папуа убиха най-малко 15 души.

Свлачището е геоложки феномен, представляващ масово движение на земни маси, скали, почва или отломки надолу по склон под въздействието на гравитацията. Това е една от най-разрушителните форми на масови движения, която може да причини значителни щети на околната среда, инфраструктурата и човешките селища. Свлачищата се класифицират според вида на движещия се материал (скали, почва, кал), скоростта на движение и механизма на свличане (падане, плъзгане, течене).

Причините за възникване на свлачища са разнообразни и често взаимосвързани. Естествените фактори включват:

  • интензивни валежи, които насищат почвата с вода, намалявайки нейното сцепление и увеличавайки теглото ѝ;
  • земетресения и вулканична дейност, които разклащат земните пластове;
  • ерозия от реки или морски вълни в основата на склоновете; и
  • продължително замръзване и размразяване, което отслабва скалите.

Човешката дейност също допринася значително за активизирането на свлачища чрез изсичане на гори, променящо стабилността на почвата;

  • неправилно строителство на пътища и сгради, което нарушава естествения дренаж или натоварва склоновете; минна дейност; и
  • течове от водопроводни или канализационни системи.

Значението на свлачищата се изразява най-вече в техните опустошителни последици. Те унищожават жилищни сгради, прекъсват транспортни артерии като пътища и железопътни линии, повреждат комуникационни и енергийни мрежи, а също така засягат земеделски земи и горски площи. Екологичното въздействие включва промяна на релефа, замърсяване на водни басейни с наноси и унищожаване на местообитания. От човешка гледна точка, свлачищата водят до загуба на човешки животи, наранявания, принудително изселване на населението и значителни икономически загуби, свързани с възстановяването и превантивните мерки.

В исторически план свлачищата са оформяли ландшафта и са представлявали постоянна заплаха за общностите, особено в планински и платовидни райони. Днес усилията за управление на риска от свлачища включват геоложки проучвания, изграждане на укрепителни съоръжения като подпорни стени и дренажни системи, залесяване, прилагане на стриктни регулации за строителство в рискови зони и разработване на системи за ранно предупреждение. Целта е да се минимизира вероятността от възникване на свлачища и да се намалят техните потенциални вреди. 

Източник: БГНЕС    
