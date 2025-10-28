Най-страшната буря на планетата достигна Ямайка

„Следата на смъртта“: Учени откриха нов начин, по който вирусите се разпространяват

У раганът Мелиса достигна сушата близо до Ню Хоуп, Ямайка, предава Си Ен Ен.

Бурята е от най-високата категория 5. Ветровете в урагана се засилиха до чудовищните 299 км/ч, според Националния център за урагани в САЩ.

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Това е вторият най-силен ураган в историята след Алън от 1980 г., който срина Хаити.

Ямайка никога не е била удряна от буря от категория 5. ООН описва урагана като "бурята на века".

Досега заради Мелиса са загинали най-малко 7 души. 3 в Ямайка по време на подготовката за бурята, 3 в Хаити и 1 в Доминиканската република, но през тях ураганът премина с ветрове с по-малка скорост.

Катастрофалният ураган "Мелиса" достигна категория 5

Мелиса се движи много бавно, с едва 11 км/ч, което позволява на урагана постоянно да набира енергия от топлата морска вода под него. Бавното движение също така означава, че на сушата бурята ще има по-голяма разрушителна сила.

Централните части на Ямайка може да бъдат залети с до 75 сантиметра дъжд на квадратен метър (750 литра) през следващите два дни, прогнозира Евън Томпсън, главен директор на Метеорологичната служба на острова.