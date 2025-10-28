Свят

Най-страшната буря на планетата достигна Ямайка

Ветровете в урагана се засилиха до чудовищните близо 300 км/ч

28 октомври 2025, 19:48
Румен Радев: България трябва да води по-агресивна политика за инвестиции

Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона

Зловещо, ловец на бури влезе в окото на урагана

„Следата на смъртта“: Учени откриха нов начин, по който вирусите се разпространяват

"Лукойл" обяви продажбата на международни активи, докато България ускорява строителството на Вертикалния газов коридор
Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

Япония и САЩ отварят нова

У раганът Мелиса достигна сушата близо до Ню Хоуп, Ямайка, предава Си Ен Ен.

Бурята е от най-високата категория 5. Ветровете в урагана се засилиха до чудовищните 299 км/ч, според Националния център за урагани в САЩ.

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Това е вторият най-силен ураган в историята след Алън от 1980 г., който срина Хаити.

Ямайка никога не е била удряна от буря от категория 5. ООН описва урагана като "бурята на века".

Досега заради Мелиса са загинали най-малко 7 души. 3 в Ямайка по време на подготовката за бурята, 3 в Хаити и 1 в Доминиканската република, но през тях ураганът премина с ветрове с по-малка скорост.

Катастрофалният ураган "Мелиса" достигна категория 5

Мелиса се движи много бавно, с едва 11 км/ч, което позволява на урагана постоянно да набира енергия от топлата морска вода под него. Бавното движение също така означава, че на сушата бурята ще има по-голяма разрушителна сила.

Централните части на Ямайка може да бъдат залети с до 75 сантиметра дъжд на квадратен метър (750 литра) през следващите два дни, прогнозира Евън Томпсън, главен директор на Метеорологичната служба на острова.

Източник: CNN    
Ураган Мелиса Категория 5 Ямайка
ЕК иска спешно от България позиция за „Лукойл”

Най-страшната буря на планетата достигна Ямайка

Нетаняху нареди „незабавни, мощни“ военни удари в Газа

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 22 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 1 ден
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 23 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 1 ден

Последни новини

Акция на ГДБОП в митницата в Русе

България Преди 2 часа

Работи се по досъдебно производство

Мариан Бачев: Не съм сплашвал кмета на район „Изгрев”

България Преди 3 часа

Мариан Бачев: Нямам отношение към проверки, разпоредени от кмета на район „Изгрев“

Кирил Домусчиев: Раздуването на публичния сектор ще доведе до стагфлация

България Преди 4 часа

Вратар на "Интер" уби пенсионер в количка

Свят Преди 4 часа

Катастрофата е станала в близост до тренировъчния комплекс на "Интер"

Лелята на Уилям и Хари е в болница след сериозно падане от кон

Свят Преди 4 часа

70-годишната лейди Сара, която е по-голямата сестра на принцеса Даяна, преживяла „наистина лошо падане“ през септември

Владимир Путин

La Stampa: 4 причини защо Путин няма да спечели в Украйна

Свят Преди 4 часа

Руският президент вярва в победата, но реалността е съвсем различна, казват двама високопоставени източници от американското разузнаване пред италианското издание La Stampa

Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

България Преди 5 часа

Над 19 милиона записа за поставени ваксини от 2005 г. насам са интегрирани в Националната здравноинформационна система – стъпка към по-пълна и достоверна медицинска история на всеки гражданин

„Бъди добър. Обичам те": Историята на шокиращо умният папагал Алекс

Свят Преди 5 часа

Алекс промени как се изследва животинският ум

Ужасът на Анелиз Мишел – момичето, вдъхновило „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Любопитно Преди 5 часа

Историята за екзорсизмите на Анелиз Мишел е основата на филма от 2005 г. „Екзорсизмът на Емили Роуз“, но истинската история е много по-ужасяваща

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

България Преди 5 часа

До -5 градуса ще паднат температурите през следващия месец

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Свят Преди 5 часа

Лавров формулира предложението в реч

,

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Свят Преди 5 часа

Русия вероятно има шпионска база на ферибота "Естония", потънал в Балтийско море преди повече от 30 години

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Феномените и Лечителите продължават напред в надпреварата

Москва

Мистериозна зелена светлина озари небето над Москва

Любопитно Преди 5 часа

Записано на множество видеокамери в автомобили и охранителни камери, събитието от понеделник бързо стана вирусно в социалните мрежи

Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Пари Преди 5 часа

Над 10 000 ученици вече знаят как да планират средствата си с програмата ни за финансова грамотност #YoungPower и ползват дигитален подарък за знания, споделя Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Любопитно Преди 5 часа

Давид и Сияна влизат в ролята на тийнейджъри

