Б ританският туроператор "Томас Кук" (Thomas Cook) прекратява дейността си и решението влиза в сила незабавно, съобщиха британските авиационни власти, цитирани от Асошиейтед прес и ДПА. Заради фалита се отменят почивките на стотици хиляди клиенти.

Според информация на сайта на "Томас Кук" годишно компанията обслужва 22 милиона туристи, нейна собственост са 200 хотела и над 100 самолета.

В момента клиентите на компанията, които са на почивка в чужбина са 600 000 души, около 150 хил. от които британски граждани.

Hundreds of thousands stranded around the globe as British travel firm Thomas Cook collapses https://t.co/VXnCrU6lWR by @kholtonreuters pic.twitter.com/s6mkNNcQg2