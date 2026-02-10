Свят

Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток

Избухнал е пожар, поразена е и административна сграда

10 февруари 2026, 09:29
Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток
Източник: БТА/Сайт на Одеския градски съвет

Т ри общини в южната част на украинската Одеска област останаха без ток след руска атака с дронове тази нощ. Това съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Telegram.

Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна

Там са нанесени щети на енергийната система, избухнал е пожар, поразена е и административна сграда, се казва в съобщението на областния управител.

"Селища в три общини от региона са частично откъснати от електроснабдяването в резултат от удари. Обектите от стратегическата инфраструктура са превключени на резервно захранване от генератори", информира Кипер.

Руска атака остави част от Одеса без електричество и отопление

"В нощта на 9 срещу 10 февруари руснаците отново атакуваха енергийната инфраструктура в Измаилски район. На атаки бяха подложени Измаил, Килия и Рени. За жалост няколко общини останаха без електричество. Енергетиците на ДТЕК работят по възможността за временно свързване на населените места с електрическата мрежа", съобщиха от оперативния щаб на Измаилската районна държавна администрация на страницата си във Facebook.

Одеса без ток и вода - студ до минус 18° усложнява ситуацията

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
одеса русия украйна дронове атака електричество пожар
Последвайте ни
Мистериите

Мистериите "Петрохан" и Околчица: В общността на НАКЗТ се коментирало, че смъртта е изход

Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара

Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара

Огромно задръстване по Околовръстното в София

Огромно задръстване по Околовръстното в София

БезГранично: Най-добрите университети в Португалия

БезГранично: Най-добрите университети в Португалия

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ню Йорк

Студ скова Ню Йорк, 18 души починаха

Свят Преди 36 минути

От края на януари градът преживя студена вълна, включително 13 дни с температури от -1°C или по-ниски

Заключени врати: 5 държави, където туристите официално не са добре дошли

Заключени врати: 5 държави, където туристите официално не са добре дошли

Любопитно Преди 42 минути

Туристите не могат да пътуват до всички страни по света, тъй като някои умишлено ограничават влизането на пътуващи

<p>Токио се включва в оръжейната схема на НАТО за Украйна&nbsp;</p>

Япония се присъедини към оръжейна инициатива на НАТО за Украйна

Свят Преди 1 час

Токио ще снабдява украинската армия с произведени в САЩ боеприпаси и техника, като закупува оборудване, което не причинява смърт

Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград

Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград

България Преди 1 час

Проверката с дрегер показала 0,97 промила, а тийнейджърът отказал да предостави кръв за химичен анализ

<p>Удар в Пасифика уби двама при операция на САЩ срещу наркотрафика</p>

САЩ нанесоха удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан

Свят Преди 1 час

Администрацията на президента Доналд Тръмп през последните седмици се хвали с успехите си в унищожаването на плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици

<p>Максуел шантажира Конгреса -&nbsp;иска прошка от Тръмп, за да разкрие мрежата на Епстийн</p>

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Свят Преди 1 час

Гислейн Максуел, дългогодишната спътница на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, се позова на правото си да не се самоинкриминира по време на разпит пред Комисията по надзор

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

България Преди 1 час

44-годишният мъж, който е арестуван, е с множество криминални регистрации

Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки

Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки

Пари Преди 1 час

Темповете им на растеж надвишават значително тези на развитите икономики, заяви директорът на МВФ

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

Свят Преди 2 часа

Промените, за които първо съобщи френският вестник La Lettre, вероятно ще отнемат месеци, за да бъдат въведени

Тръмп заплаши да спре откриването на мост между Канада и САЩ

Тръмп заплаши да спре откриването на мост между Канада и САЩ

Свят Преди 2 часа

Toй заяви, че САЩ трябва да притежават „поне половината“ от съоръжението

<p>Празник е! Вижте кой има имен ден</p>

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

Любопитно Преди 2 часа

Празникът е един от последните в зимния празничен цикъл в българската народна традиция

<p>Анархисти поеха отговорност за саботажа на жп&nbsp;транспорта в Италия</p>

Анархисти поеха отговорност за саботажа на жп транспорта по време на Олимпийските игри в Италия

Свят Преди 2 часа

Полицията съобщи за три отделни случая на различни места в събота сутринта, които са причинили закъснения от до 2 часа и половина за високоскоростните и регионалните влакове

Мощна здравословна напитка: Просто добавете 2 подправки към чая

Мощна здравословна напитка: Просто добавете 2 подправки към чая

Любопитно Преди 2 часа

Зеленият чай отдавна се смята за една от най-здравословните напитки в света

Морски мъх, комбуча и чиа за здрави черва - какво казват експертите

Морски мъх, комбуча и чиа за здрави черва - какво казват експертите

Любопитно Преди 2 часа

Изследвания също така предполагат връзки между здравето на червата и психическото благополучие, включително по-ниска тревожност и подобрено настроение.

Никога не спете в тази позиция: Tя съсипва гръбначния стълб и сърцето ви

Никога не спете в тази позиция: Tя съсипва гръбначния стълб и сърцето ви

Любопитно Преди 2 часа

Популярна поза за сън, обичана от милиони, всъщност бавно изтощава тялото ви

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

България Преди 2 часа

Водещата версия към момента е убийство с последвало самоубийство

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Гласът, който израсна пред очите ни: Поли Генова на 39

Edna.bg

Почитаме светеца, покровител на здравето и дълголетието: Кой има имен ден?

Edna.bg

Тръмп беснее: Загубеняк! Не заслужава подкрепа и да участва на Олимпиадата

Gong.bg

Дейвид Пастор остава в ареста, грози го затвор

Gong.bg

„Еврото - въпроси и отговори”: Какви са защитите на банкнотите и кои устройства за проверка се използват

Nova.bg

Експерти: Липсата на комуникация от страна на институциите е задълбочила трагедията по случая „Петрохан“

Nova.bg