От хищник до реквизит за TikTok: Лъвовете - новият статус символ в Тайланд

Н а фона на ексклузивно парти в Банкок, където гостите се смеят и позират с котка за видео за социалните мрежи, един момент предизвиква шок. Когато камерата улавя сцената по-близо, става ясно, че това не е обикновена домашна котка, а лъвче. Жена в червена коктейлна рокля повдига животното до лицето си и раздава целувка на камерата, с чаша вино в другата си ръка. Този вид показност е част от растящата търговия с лъвове в плен в Тайланд, предаде The Guardian.

Според нов репортаж на Wildlife Friends Foundation Thailand и Oxford Wildlife Trade Research Group, броят на лъвовете в плен в страната е нараснал с повече от три пъти от 2018 г. насам. Тенденцията е подхранвана от нарастващата популярност на екзотичните домашни любимци сред богатия елит на Тайланд и са най-модерният аксесоар в TikTok и Instagram.

Разрастваща се мрежа от развъдници за лъвове отговаря на това търсене, но много от тях се управляват от аматьори с малък опит, които отглеждат животните по нехуманен начин.

Седнала с кръстосани крака на пода на детската си стая, развъдчикът на лъвове, Патамаваде Чанпитак се смее, докато три малки лъвчета, едва на седмици, тромаво пълзят по скута й. Стаята мирише на формула за котенца.

