Доклад на ООН: Най-опасното място за жената е у дома

С поред новите глобални оценки на ООН за убийствата на жени около 140 жени и момичета по света умират всеки ден от ръката на своя партньор или член на семейството си.

Докладът на „ООН Жени“ установява, че 85 000 жени и момичета са били убити умишлено от мъже през 2023 г., като 60% (51 100) от тези смъртни случаи са извършени от близък на жертвата човек. Организацията заяви, че данните ѝ показват, че в световен мащаб най-опасното място за една жена е домът ѝ. Това са 140 жертви всеки ден или по една на всеки 10 минути.

Нярадзайи Гумбонзанда, заместник-изпълнителен директор на „ООН Жени“, заяви: „Данните ни казват, че именно в личната и домашната сфера на живота на жените, където те би трябвало да са в най-голяма безопасност, толкова много от тях са изложени на смъртоносно насилие.

„Виждаме цифрите в този доклад като върха на айсберга“, каза тя, “защото знаем, че не всички смъртни случаи на жени се регистрират и не всички причини за смърт се записват точно като убийства на жени, а имаше и много общности, в които нямахме достъп до никаква информация.“

Глобалните оценки на ООН за фемицидите, определяни като убийства на жени и момичета, свързани с пола, показват общо намаление на броя на умишлените смъртни случаи на жени и момичета през 2022 г. с 89 000, но увеличение на броя на убитите от интимни партньори и членове на семейството.

