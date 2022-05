Най-младият милиардер в света изследва щетите от руски бомби в Украйна

К ато дете Александър Уанг е толкова добър в математиката, че участва в национални състезания по математика и програмиране в САЩ.

На 25 години той е най-младият самоизградил се милиардер в света, а компанията му използва изкуствен интелект, за да анализира какви щети нанасят руските бомби на Украйна.

Scale AI, базираната в Сан Франциско компания на Уанг, която е на шест години, вече е подписала три договора на стойност 110 млн. долара, за да помогне на американската армия да разработи изкуствен интелект.

Scale AI was valued at $7.3 billion after a $325 million fundraising round last year. CEO and co-founder of Scale AI, Alex Wang, has an estimated 15% stake in the company worth $1 billion, making him the world's youngest self-made billionaire.#MarketingMind #WhatsBuzzing pic.twitter.com/L8M1uczEbI