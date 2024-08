Най-горещото място на Земята счупи нов рекорд

Н ационалният парк „Долината на смъртта“, най-горещото място на планетата, преживя най-топлия си месец през юли, достигайки средна 24-часова температура от 42,5°C. Това надминава предишния рекорд от 42,3°C (108,1°F), поставен през 2018 г., съобщиха от Службата на националните паркове (NPS).

През рекордния месец се наблюдаваше и средна висока температура от 49,9°C (121,9°F), девет дни с температура 51,7°C (125°F) или по-висока и само седем дни, в които не беше достигната поне 48,8°C (120°F). Най-високата температура е отчетена на 7 юли, когато метеорологичната станция във Фърнайс Крийк регистрира 54°C (129,2°F).

В същото време средната ниска температура за месеца е била 35,1°C, което означава, че е имало малко облекчение от горещината през нощта.

„Току-що преживяхме най-горещия месец в историята на най-горещото място на Земята! Шест от 10-те най-горещи лета са през последните 10 години, което трябва да ни послужи като сигнал за събуждане“, казва в изявление супердиректорът на парка Майк Рейнолдс.

