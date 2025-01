Най-големият айсберг в света се насочва към британски остров

Н ай-големият айсберг в света е на път да се сблъска с отдалечен британски остров, което може да изложи на опасност пингвините и тюлените там, съобщи Би Би Си.

Айсбергът се движи на север от Антарктида към Южна Джорджия, сурова британска територия и убежище на дивата природа, където може да се забие в земята и да се разбие на парчета. В момента той се намира на 280 км от острова.

