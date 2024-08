Най-големият айсберг в света е в капан вече близо 8 месеца

П редставете си, че прекарвате повече от 30 години в морето Уедъл, най-накрая се освобождавате, само за да заседнете отново по-малко от четири години по-късно - и този път не можете да спрете да се въртите. Това е злощастната реалност за най-големия айсберг в света, А23а.

За първи път Британската антарктическа служба (BAS) обяви, че айсбергът е в своята "ера на въртене" по-рано тази година, след като снимки, заснети от инструменти на борда на спътници на НАСА между декември 2023 г. и февруари 2024 г., показаха, че айсбергът започва да се върти на място в началото на януари.

Оттогава насам айсбергът с площ 4 000 кв. км остава в капан близо до Южните Оркнейски острови - но защо?

These radar images capture the biggest iceberg in the world spinning round and round and round.



It was expected to move the berg into the South Atlantic Sea, but the iceberg did not move at all.



It still remains north of the South Orkney Islands. pic.twitter.com/VmFpbNhdWY