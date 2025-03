Надежда сред руините: Откриха признаци на живот под срутилия се небостъргач в Мианма

С пасители са открили признаци на живот под развалините на небостъргача в тайландската столица Банкок, който се срути в резултат на силното земетресение в Мианма, предаде ДПА, като се позова на тайландски медии.

Около 15 души са затрупани под отломките на групи от трима до седем души, съобщиха няколко медии, като се позоваваха на местните власти.

Vital signs of 15 people trapped in the collapsed under-construction State Audit Office building in Bangkok's Chatuchak district were detected on Saturday, raising hopes for rescuers to save them within 72 hours.



