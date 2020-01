Над 1 милиард животни жертви на пожарите в Австралия

О гненият ад в Австралия погуби живота на над един милиард животни, включително на такива от изключително редки видове.

Това сочат данни на еколози, цитирани от metro.co.uk.

Според експертa Крис Дикман, ако се включат всички насекоми, бозайници, птици и влечуги броят на загиналите ще нарасне още.

New estimates put the total number of animals killed in the Australia fires at 1 billion. https://t.co/BdxVMPTSMt