Дерматолог: Изгаряне в детството увеличава риска от меланом със 70%

В подкаста "NOVA Lab Грижа" дерматологът д-р Александра Макенджиева споделя опит и съвети за здравето на кожата

20 февруари 2026, 14:47
Дерматолог: Изгаряне в детството увеличава риска от меланом със 70%
В подкаста "NOVA Lab Грижа" дерматологът д-р Александра Макенджиева споделя опит и съвети за здравето на кожата. Тя подчертава, че кожата запомня вредните въздействия, като едно сериозно изгаряне в детството може да повиши шанса за развитие на меланом с до 70%. Макенджиева обсъжда рисковете от слънчево излагане, солариуми и важността на профилактичните прегледи. Основната теза е, че превенцията и правилната грижа са ключови за избягване на сериозни заболявания като меланом.

  • Лична история с меланом

Д-р Макенджиева разказва за своя опит с меланом, диагностициран два пъти. Първият случай е на 22-годишна възраст при рутинен преглед в Германия. Бенката е отстранена оперативно, а резултатът показва меланом. 

Вторият меланом е открит на 28 години при рутинен преглед. 

  • Рискове от слънчево излагане и солариуми

Макенджиева обясни причините за меланом: генетика, слънчеви изгаряния и солариуми. "Проучванията казват, че едно единствено сериозно изгаряне в детството може да увеличи шанса до 70% за развитие на меланом на по-късна възраст", посочва тя. Тя отбелязва, че меланомът може да се появи дори след десетилетия и се среща дори при деца под 18 години.

Особено остра е критиката ѝ към солариумите, които тя определя като „маркетингов трик“. Според нея твърденията, че солариумът е безопасен или че помага за синтеза на витамин D, са неверни. „През зимата в нашите географски ширини не можем да произвеждаме витамин D поради ъгъла на слънцестоене. Използването на солариум за тази цел е неоправдано и опасно“, пояснява лекарят. Тя добавя, че кремовете, продавани в солариумите, не предпазват кожата от вредните лъчи, а често са просто средство за ускоряване на пигментацията.

Тя подчертава, че няма здравословен тен: "Всяко едно потъмняване на кожата означава, че кожата се чувства в опасност и тя започва да произвежда повече меланин". За витамин D препоръчва храна, добавки и кратко излагане на слънце – 10-15 минути между 11 и 17 часа през лятото.

  • Разпознаване на опасни бенки

Макенджиева съветва годишни прегледи при дерматолог. "Добре е да посещаваме дерматолог веднъж в годината за преглед на кожните си образования", казва тя. Пациентите трябва да наблюдават промени в цвета, формата или размера на бенките. "Може да проследяват във времето цвета на бенката, дали се променя, дали не се появява някакъв друг цвят, като светло кафяво, тъмно кафяво, черно", обяснява тя.

Не всички образования са бенки: "Може да имаме себореични брадавици, чери ангиоми, папиломи, себореични хиперплазии". Изпъкналите бенки рядко са проблемни, докато плоските кафяви изискват внимание. Премахването трябва да се обсъди с дерматолог: плоските бенки не се отстраняват с лазер, а оперативно с хистология.

  • Витамин D и слънцето: Сянката като индикатор

Един от най-полезните съвети в разговора бе как сами да проверим дали тялото ни синтезира витамин D. „Застанете с гръб към слънцето и вижте сянката си. Ако тя е по-дълга от вас, ъгълът на лъчите не е подходящ за производство на витамин D“, разяснява д-р Макенджиева. Тя уточнява, че за набавянето на дневната доза са нужни само 10-15 минути излагане на слънце през лятото, като при по-възрастните пациенти този процес е затруднен поради физиологични промени в кожата и органите.

  • Рутината: По-малкото е повече

В света на 10-степенните козметични процедури, д-р Макенджиева се застъпва за минимализма. Тя твърди, че за здравата кожа са достатъчни само три продукта:

  • Измивен продукт
  • Хидратация
  • Слънцезащита

Тя предупреждава, че прекаляването с козметика често нарушава кожната бариера и води до дерматити или акне. Интересен е фактът, че мазната кожа също има нужда от хидратация. „Прекомерното омазняване всъщност означава, че на кожата не се дава достатъчно хидратация и тя се опитва да се предпази чрез свръхпроизводство на себум“, обяснява тя.

  • Естетичната медицина: Спирачка пред „конвейера“

Като специалист, работещ в естетичната сфера, д-р Макенджиева често отказва процедури. Тя изразява несъгласие с модата на „еднаквите лица“ и стремежа към изкуствени корекции, провокирани от несигурност или социален натиск. „Не искам след моя кабинет да излизат пациенти, които са еднакви, да ги правим на конвейер“, споделя тя. Според нея ролята на лекаря е да прецени не само физическото, но и психическото състояние на пациента преди да пристъпи към корекции.

  • Предизвикателство за кожния микробиом

В края на разговора д-р Макенджиева отправи предизвикателство към зрителите: в продължение на две седмици да мият лицето си сутрин само с хладка вода. Според нея нощният себум е защитен филм, който кожата произвежда, за да се бори със свободните радикали през деня, и премахването му с агресивни гелове сутрин не винаги е полезно.

„Кожата е огледало на нашия начин на живот. Сън, хидратация и защита – това е формулата за дълголетие на кожата“, заключава д-р Макенджиева.

