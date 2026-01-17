Свят

Хаменей: Властите трябва да смажат бунтовниците

По-рано Хаменей определи като престъпник Доналд Тръмп

17 януари 2026, 16:59
Хаменей: Властите трябва да смажат бунтовниците
Източник: БГНЕС

В ърховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви днес, че властите трябва да "пречупят гръбнака на бунтовниците", сред репресиите срещу вълната от антиправителствени протести, които доведоха до хиляди жертви, предаде Франс прес.

"Нямаме намерение да водим страната към война, но няма да пощадим националните престъпници (...) и още по-лошо от националните престъпници, международните престъпници, които също няма да пощадим", заяви той пред свои поддръжници по време на религиозен празник.

"С Божията помощ иранската нация трябва да сломи бунтовниците, както сломи бунта", добави той.

По-рано Хаменей определи като престъпник Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Иран Али Хаменей Антиправителствени протести Бунтовници Репресии Жертви Война Национални престъпници Международни престъпници Доналд Тръмп
Последвайте ни

По темата

100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

Изключително студено ще е в неделя – как да се предпазим

Изключително студено ще е в неделя – как да се предпазим

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

Определиха Алеята на славата в Холивуд като

Определиха Алеята на славата в Холивуд като "най-лошата" туристическа дестинация

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Китайската премиум вълна бавно се надига в Европа

Китайската премиум вълна бавно се надига в Европа

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

Виц на деня

Преглед на слуха на малко дете. Докторът тихо: - Бонбон? Детето още по-тихо: - Къде е?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Двойка отмени сватбата си, за да спаси любимия си лабрадор

Любопитно Преди 1 час

Приблизително шест седмици преди церемонията кучето започнало да куца на левия си заден крак

Кофеинът в кръвта ви може да повлияе на риска от диабет, сочи проучване

Кофеинът в кръвта ви може да повлияе на риска от диабет, сочи проучване

Любопитно Преди 2 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

.

„Кроношпан“ подаде план за спиране във Велико Търново

България Преди 3 часа

Внесения план е резултат от принудителна административна мярка, наложена от РИОСВ - Велико Търново

Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“

Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 3 часа

Риалити герои ще откриват нови вкусове и ще се смеят до сълзи всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

11-годишен застреля баща си заради видео игра

11-годишен застреля баща си заради видео игра

Свят Преди 5 часа

Полицията съобщава, че в деня на инцидента е бил рожденият ден на детето. То влязло в спалнята, крещейки: „Татко е мъртъв“

Принц Хари и Меган Маркъл

Принц Хари и Меган танцуват за видео, заснето от дъщеря им

Любопитно Преди 5 часа

Херцогинята на Съсекс се включи в нова тенденция в социалните мрежи, при която потребителите споделят свои снимки от 2016 г., за да отбележат изминалото десетилетие

Григор Димитров

Григор Димитров стартира срещу чех на Australian Open

България Преди 6 часа

Двамата с Григор имат един мач до момента помежду си – във Виена през 2024 г.

Тежката катастрофа край Ловеч

Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

България Преди 6 часа

На място е загинала пътничка в леката кола, а шофьорът е откаран в болница

Дженифър Лорънс

Дженифър Лорънс с брутално разкритие: Пропуснах роля, защото не съм „достатъчно красива“

Любопитно Преди 6 часа

На нейно място за ролята на Парън Тейт е избрана звездата от „Барби“ Марго Роби

Научно изследване опровергава Тръмп за парацетамола и бременността

Научно изследване опровергава Тръмп за парацетамола и бременността

Свят Преди 7 часа

Твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че приемането на парацетамол по време на бременност е свързано с аутизъм при децата, беше опровергано от голям обзор на наличните доказателства

Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик

Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик

Любопитно Преди 7 часа

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Любопитно Преди 8 часа

Два земни спътника потвърдиха, че мистериозният сигнал идва от точка на 13 милиарда светлинни години от Земята

Самолет на American Airlines

FAA предупреждава за полети над Мексико и Южна Америка заради потенциални военни действия

Свят Преди 8 часа

Предупреждението влезе в сила вчера и ще продължи 60 дни – до средата на март

Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете

Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете

България Преди 9 часа

Вирусът причинява необичайно бързо развитие на пневмония

Кресна

Трафик и по-високи ТОЛ такси по пътя към Гърция това лято

България Преди 9 часа

Въпреки това Гърция остава водеща лятна дестинация за българите

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

България Преди 10 часа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и бившият министър-председател на Великобритания сър Тони Блеър са сред основателите на т.нар. „Съвет за мир“

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Гала с обувки като на Анджелина Джоли

Edna.bg

Честит рожден ден, Джим Кери... човекът, който ни разсмя, за да ни каже истината

Edna.bg

Христо Янев: Не играем добър футбол, има обяснение

Gong.bg

Официално: Кристиан Димитров подписа нов договор с Левски

Gong.bg

Тежка катастрофа в Ловешко, загинаха баща и дъщеря

Nova.bg

Глоба от 100 лева за зъболекарката, извършила интервенцията, след която почина 6-годишният Ангел

Nova.bg