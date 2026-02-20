България

Криминалистът Апостол Славов пред "Телеграфно подкаст" с нови разкрития за убийството на Илия Павлов

„Първоначално помислих, че е шега“, спомня си Апостол Славов, който пръв пристига на мястото на екзекуцията на най-могъщия бизнесмен у нас

20 февруари 2026, 14:41
М истерията около убийството на Илия Павлов, което и до днес остава в графата „студени досиета“, оживя с нови подробности от първо лице. В новия епизод на „Телеграфно подкаст“ криминалистът Апостол Славов, участвал в разследванията на най-знаковите атентати в България, разкри детайли, които остават скрити за широката общественост десетилетия наред.

Илия Павлов не беше просто „богат човек“ – той беше символът на българския преход и първият, който демонстрира мащаби, непознати дотогава у нас. Когато през 2003 г. го застреляха, той официално се смяташе за най-богатият българин и един от най-влиятелните мъже в Източна Европа.

Един единствен изстрел и „ступор“ за оръжието

Славов е първият служител на реда, пристигнал пред централата на „Мултигруп“ на 7 март 2003 г. Той разказва, че поразяването е било хирургически точно – само един-единствен изстрел, сложил край на живота на най-богатия българин.

„Налагаше се на всеки пристигнал колега да разказвам едно и също. Имахме само един проектил, намерен в тялото, и по него се работеше най-много“, спомня си експертът. Ключовият момент обаче идва при огледа на парка срещу сградата на корпорацията. Там, забита в едно от дърветата, криминалистът открива метална скоба. Предположението на разследващите е, че тя е послужила на професионалния стрелец за „ступор“ – стабилна опора при прицелването с оръжието.

Кървавата седмица: Рибаков и „Килърите“

Криминалистът признава, че в началото не повярвал на новината за смъртта на Павлов.

Датата 7 март остава запечатана в съзнанието му и поради друг факт – само ден по-късно, на 8 март, София е разтърсена от нов разстрел. На Симеоновско шосе с автоматично оръжие е убит Степан Рибаков. За разлика от случая „Павлов“, тук извършителите са разкрити и задържани.

Апостол Славов разказва и за сблъсъка си с лидерите на „Килърите“, по-конкретно с Петър Стоянов – Сумиста. „Доведоха го с белезници, но китките му бяха толкова големи, че беше закопчан на първия зъб. Ръцете му бяха посинели, аз лично ги отключих“, споделя той и допълва, че работата по такива престъпни организации е изключително тежка, защото там не може да се разчита на самопризнания.

Класическите поръчки: От Варна до Свиленград

В разговора се припомня и едно от първите напълно разкрити поръчкови убийства – това на Орце Короновски. Той е разстрелян показно, докато закусва във варненско заведение, от наемник без маска. Случаят е емблематичен, защото разследващите успяват да стигнат до всички нива – извършител, помагач и поръчител.

Славов разкрива детайли и за убийството на чуждия гражданин с прякор Сташек в района на Свиленград. Мъжът е застрелян в автомобила си на път за тържество в т.нар. „Митничарско село“. Мотивът – отмъщение заради провалена пратка с наркотици, маскирана като търговия с платове между Турция и Полша.

