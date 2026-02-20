Пол Маккартни се пошегува за успеха на „Бийтълс“ пред звездите на червения килим

П ол Маккартни можеше да разчита на малка помощ от приятели – Пол Мескал беше сред присъстващите на специалната прожекция на новия документален проект на легендарния музикант от „Бийтълс“, пише The Hollywood reporter.

Филмът на носителя на „Оскар“ Морган Невил „Човек в бягство“ беше прожектиран в сряда на събитие в Лондон, преди глобалното му стрийминг пускане чрез Prime Video на 27 февруари. Документалният филм на Amazon MGM Studios проследява живота на Маккартни през 70-те години на миналия век, след спорния разпад на „Бийтълс“, и включва музикалните му успехи с групата Wings.

Paul McCartney, Paul Mescal attend London screening of 'Man on the Run' https://t.co/5dQ6tWvR5D — 102.3 WBAB (@1023WBAB) February 20, 2026

„Искам да благодаря на Морган, че запази всички неудобни моменти, които го помолих да извади“, пошегува се Маккартни от сцената, докато заедно с Невил представяха филма. „Не, той е направил добър филм, така че благодаря ти, Морган.“

Сред забележителните гости беше Пол Мескал, който позира на червения килим с приятелката си Грейси Ейбрамс. Актьорът от „Хамнет“ ще изиграе ролята на Маккартни в предстоящия филм на режисьора Сам Мендес – „Бийтълс: Четирифилмово кинематографично събитие“, който се продуцира във Великобритания. Sony Pictures ще пусне биографичния проект от четири филма по кината през април 2028 г., като всеки филм ще се фокусира върху отделен член на „Великолепната четворка“.

Актьорският състав включва още Харис Дикинсън в ролята на Джон Ленън, Джоузеф Куин като Джордж Харисън и Бари Киоган като Ринго Стар.

На премиерата на „Човек в бягство“ присъстваха още Ноел Галахър, Шарън Озбърн, Туиги, Маркъс Мъмфорд и децата на Пол – Стела Маккартни и Джеймс Маккартни.

„Обичах всички момчета от „Бийтълс““, каза Маккартни на публиката по време на разговор на сцената след прожекцията. „Имахме толкова много общи неща и бяхме като малка магическа четворка.“

Авторът на песни, басист и вокалист на „Бийтълс“ предизвика смях в публиката, когато добави за групата, която се оказа най-продаваната музикална група на всички времена: „Това беше просто магическа група и се справихме добре.“