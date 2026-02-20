Любопитно

Пол Маккартни се пошегува за успеха на „Бийтълс“ пред звездите на червения килим

Пол Маккартни представи документалния филм „Човек в бягство“ в Лондон, а Пол Мескал го подкрепи на червения килим; актьорът ще играе Маккартни в бъдещия четирифилмов проект за „Бийтълс“

20 февруари 2026, 14:27
Пол Маккартни се пошегува за успеха на „Бийтълс“ пред звездите на червения килим
Източник: Getty Images

П ол Маккартни можеше да разчита на малка помощ от приятели – Пол Мескал беше сред присъстващите на специалната прожекция на новия документален проект на легендарния музикант от „Бийтълс“, пише The Hollywood reporter.

Филмът на носителя на „Оскар“ Морган Невил „Човек в бягство“ беше прожектиран в сряда на събитие в Лондон, преди глобалното му стрийминг пускане чрез Prime Video на 27 февруари. Документалният филм на Amazon MGM Studios проследява живота на Маккартни през 70-те години на миналия век, след спорния разпад на „Бийтълс“, и включва музикалните му успехи с групата Wings.

„Искам да благодаря на Морган, че запази всички неудобни моменти, които го помолих да извади“, пошегува се Маккартни от сцената, докато заедно с Невил представяха филма. „Не, той е направил добър филм, така че благодаря ти, Морган.“

Сред забележителните гости беше Пол Мескал, който позира на червения килим с приятелката си Грейси Ейбрамс. Актьорът от „Хамнет“ ще изиграе ролята на Маккартни в предстоящия филм на режисьора Сам Мендес – „Бийтълс: Четирифилмово кинематографично събитие“, който се продуцира във Великобритания. Sony Pictures ще пусне биографичния проект от четири филма по кината през април 2028 г., като всеки филм ще се фокусира върху отделен член на „Великолепната четворка“.

Актьорският състав включва още Харис Дикинсън в ролята на Джон Ленън, Джоузеф Куин като Джордж Харисън и Бари Киоган като Ринго Стар.

На премиерата на „Човек в бягство“ присъстваха още Ноел Галахър, Шарън Озбърн, Туиги, Маркъс Мъмфорд и децата на Пол – Стела Маккартни и Джеймс Маккартни.

„Обичах всички момчета от „Бийтълс““, каза Маккартни на публиката по време на разговор на сцената след прожекцията. „Имахме толкова много общи неща и бяхме като малка магическа четворка.“

Авторът на песни, басист и вокалист на „Бийтълс“ предизвика смях в публиката, когато добави за групата, която се оказа най-продаваната музикална група на всички времена: „Това беше просто магическа група и се справихме добре.“

Пол Маккартни Бийтълс Човек в бягство Документален филм Пол Мескал Предстоящ филм Музика Лондон Уингс Прайм Видео
Последвайте ни
Намериха изчезналия риболовен кораб на дъното на морето

Намериха изчезналия риболовен кораб на дъното на морето

Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Президентът подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков

Президентът подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков

Криминалистът Апостол Славов пред

Криминалистът Апостол Славов пред "Телеграфно подкаст" с нови разкрития за убийството на Илия Павлов

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

pariteni.bg
Кучето ви се лигави повече – за това си има причина!

Кучето ви се лигави повече – за това си има причина!

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 19 часа
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 20 часа
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 19 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Прекратиха предсрочно мандата на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“

Прекратиха предсрочно мандата на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“

България Преди 55 минути

Трайчо Трайков е обявен за избран за районен кмет с решение на ОИК от 30 октомври 2023 г.

„Оцелели от прахта“ в „Темата на NOVA”

„Оцелели от прахта“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Високо напрежение: Париж и Рим са в конфликт заради убийството на Кантен Дьоранк

Високо напрежение: Париж и Рим са в конфликт заради убийството на Кантен Дьоранк

Свят Преди 1 час

Смъртта на Дьоранк настъпи в болница в Лион на 14 февруари в резултат на травми, получени при побой

Крале и кралици на драмата: Зодиите, които не могат без скандали

Крале и кралици на драмата: Зодиите, които не могат без скандали

Любопитно Преди 1 час

Някои зодиакални знаци сякаш привличат емоционални бури. Те реагират остро на дреболии, лесно се избухват и също толкова бързо повишават температурата до максимум

Летище в САЩ ще бъде кръстено на Доналд Тръмп

Летище в САЩ ще бъде кръстено на Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп, родом от Ню Йорк, се мести във Флорида през 2019 г. в курорта Мар-а-Лаго в Уест Палм Бийч

Цветин Йорданов – Мениджър на Kaizen Gaming за България връчва дарението на Мариана Костова, създател на Фондация „Добро за всеки“

Kaizen Gaming подкрепя Фондация „Добро за всеки“

Любопитно Преди 2 часа

Водещата GameTech компания инвестира в инициативи за местните общности

Изглед от българската база на Антарктида

Антарктида отблизо: Как България изследва ледения континент

Любопитно Преди 2 часа

Русия и Иран обсъдиха иранската ядрена програма

Русия и Иран обсъдиха иранската ядрена програма

Свят Преди 2 часа

Съобщено бе, че разговорът се е състоял по инициатива на Иран

Свлачище се стовари върху автобусна спирка във Велико Търново

Свлачище се стовари върху автобусна спирка във Велико Търново

България Преди 2 часа

Случаят е пореден за района, където и преди са регистрирани падания на скални маси

Легендарни приключения и вдъхновяващи истории в четвъртата седмица на „Треска за Оскари“

Легендарни приключения и вдъхновяващи истории в четвъртата седмица на „Треска за Оскари“

Любопитно Преди 2 часа

Вълнуващи герои ще се борят за вниманието на почитателите на седмото изкуство

Мъжът, арестуван за убийството в Пловдивско, остава в ареста

Мъжът, арестуван за убийството в Пловдивско, остава в ареста

България Преди 2 часа

До момента са снети показания на 10 свидетели

Червено предупреждение за магнитна буря, ето кога е най-опасният пик

Червено предупреждение за магнитна буря, ето кога е най-опасният пик

България Преди 2 часа

"Не се страхувам от остаряването": Синди Кроуфорд навърши 60

"Не се страхувам от остаряването": Синди Кроуфорд навърши 60

Любопитно Преди 2 часа

Синди Кроуфорд превърна славата си на супермодел в успешен козметичен бизнес, доказвайки, че истинската красота е стратегия, изградена с ум, дисциплина и характер

АПИ с важно предупреждение към шофьорите

АПИ с важно предупреждение към шофьорите

България Преди 2 часа

АПИ предупреждава за възможни виелици, навявания и временни ограничения на движението

Кремъл: Отношенията с Япония са сведени до нула

Кремъл: Отношенията с Япония са сведени до нула

Свят Преди 3 часа

Русия и Япония не са подписвали официален мирен договор след края на Втората световна война

Здравният министър разпореди спешна проверка след смърт на новородено в „Св. Анна“

Здравният министър разпореди спешна проверка след смърт на новородено в „Св. Анна“

България Преди 3 часа

Доц. Михаил Околийски изпрати „Медицински надзор“ и РЗИ в болницата, докато близките на починалото бебе твърдят, че фаталният край е настъпил след нелеп инцидент с кислородна бутилка

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Кожата помни: Меланомът, митовете за солариума и истинската „Грижа“ за здравето

Edna.bg

Тя е милиардер, майка и модна икона: 10 неща за Риана, които малко хора знаят 

Edna.bg

Вижте какво ще се случи със звездите на Тотнъм, ако "шпорите" изпаднат от Висшата лига

Gong.bg

Арестуваха треньор в Испания за сексуално посегателство срещу деца

Gong.bg

Откриха риболовния кораб, изчезнал край Маслен нос

Nova.bg

Андрей Гюров обеща пълно съдействие на ЦИК за изборите

Nova.bg