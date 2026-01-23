Президентът на САЩ оттегли поканата към Канада за участие в Съвета за мир

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп оттегли поканата си към Канада да се присъедини към неговата инициатива Съвет за мир, целящ разрешаване на глобалните конфликти, предаде Ройтерс.

„Моля, нека това писмо служи като уведомление, че Съветът оттегля поканата си към вас относно присъединяването на Канада към това, което ще бъде най-престижният лидерски съвет, сформиран някога“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, насочена към канадския премиер Марк Карни.

Промяната на позицията на Тръмп следва речта на Карни на Световния икономически форум в Давос, където той открито осъди мощните държави, използващи икономическата интеграция като оръжие, а митата като лост.

Тръмп посреща Карни на фона на обтегнати отношения

Нито офисът на Карни, нито Белият дом отговориха веднага на исканията на Ройтерс за коментар.

Миналата седмица офисът на Карни заяви, че е бил поканен да участва в Съвета за мир и е планирал да приеме.