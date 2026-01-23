Марк Карни отвърна на огъня на Тръмп: "Канада не живее заради Съединените щати"

К огато Марк Карни стана министър-председател на Канада миналата година, той беше известен най-вече като технократски централен банкер, който беше постигнал успех в света на глобалните финанси, пише The New York Times.

Но когато Карни се завърна тази седмица от Световния икономически форум в Давос, Швейцария, той внезапно се превърна в световна политическа звезда. Обикновено резервираната публика на годишната среща на милиардери, инвеститори, главни изпълнителни директори и политици се изправи в изключителни овации в края на вдъхновяващата 30-минутна реч на Карни във вторник, 20 януари.

Карни беше похвален за откровената си оценка на това, което той нарече необратима „разрив“ в глобалния ред, причинен от президента Тръмп, и за призива си към други средни сили да се присъединят към Канада в очертаването на различен път, отдалечен от световните суперсили.

И в рязък контраст с други световни лидери, които ласкаят Тръмп или се снишават от страх да не го провокират, Карни говори прямо.

В четвъртък, 22 януари, по-малко от ден след завръщането си от Давос, Карни очерта посоката на Канада в реч в град Квебек, казвайки, че страната му „трябва да бъде фар – пример за свят в морето“.

Марк Карни: Канада никога няма да бъде част от САЩ

„Във време на издигащи се стени и удебеляващи се граници, ние демонстрираме как една страна може да бъде едновременно отворена и сигурна, приветлива и силна, принципна и мощна“, каза той, говорейки от мястото, където кабинетът му провеждаше среща, в крепост, построена от британците преди повече от 200 години, за да отблъсква американски нашественици.

„Има буквално милиарди хора, които се стремят към това, което сме изградили. Плуралистично общество, което работи. Публично пространство, което е шумно, разнообразно и свободно. Икономика, която осигурява широко споделено благоденствие. Демокрация, която избира да защитава най-уязвимите срещу силните.“

Той продължи: „Канада не може да реши всички световни проблеми. Но можем да покажем, че е възможен друг път. Че дъгата на историята не е предопределена да бъде изкривена към авторитаризъм и изключване. Тя все още може да се огъне към прогрес и справедливост.“

Речта на Карни в четвъртък, подобно на тази в Давос във вторник, не спомена Тръмп по име. Но препратката беше ясна – очевидно и за самия Тръмп.

Летящ към дома от Давос по-късно в четвъртък вечерта, президентът обяви в социалните медии, че отменя поканата си към Карни да се присъедини към неговия „Съвет за мир“ за глобални конфликти, който според него ще бъде „най-престижният Съвет на лидери, събиран някога“.

Речта на Карни коментира главно вътрешни въпроси, включително неотдавнашното възраждане на подкрепата за сепаратизъм в Квебек, и изглеждаше като опит както да успокои, така и да енергизира канадците, които са останали гневни, изтощени и уплашени от годината на Тръмп на поста.

„Всеки ден ни се напомня, че живеем в ера на съперничество между великите сили“, каза Карни във вторник в Швейцария. „Че основаният на правила ред избледнява. Че силните могат да правят каквото могат, а слабите трябва да страдат каквото трябва.“

Карни каза, че за да оцелеят, нациите вече не трябва да „се съобразяват“, за да се разбират с Тръмп.

„Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сме на масата, ние сме в менюто.“

Докато Карни и Тръмп имат като цяло сърдечни отношения, двете речи подчертаха плана на канадския лидер да дистанцира още повече страната си от версията на Съединените щати на Тръмп, най-големият пазар за зависимата от износ икономика на Канада и нация, с която тя споделя най-дългата сухоземна граница в света.

Въпреки че Канада е в споразумение за свободна търговия със Съединените щати и Мексико, Тръмп наложи различни мита, които застрашават ключови канадски индустрии, включително автомобилната, стоманодобивната и алуминиевата.

Независимо от това как ще бъде разрешено желанието на Тръмп да превземе Гренландия, друг съсед на Канада, въпросът предизвика безпокойство и гняв сред канадците относно заплахите му да направи Канада 51-ви щат. Малко преди Карни да говори в Давос, Тръмп публикува в социалните медии AI снимка, която включваше знаме на Съединените щати, наложено върху карта на Канада.

В несвързана реч в Давос в сряда Тръмп отвърна на думите на Карни от предния ден.

„Канада получава много безплатни неща от нас. Между другото, те също трябва да са благодарни, но не са“, каза Тръмп. „Гледах вашия министър-председател вчера. Той не беше толкова благодарен – те трябва да ни бъдат благодарни, Канада. Канада живее благодарение на Съединените щати. Помнете това, Марк, следващия път, когато правите изявления.“

Двамата мъже не се срещнаха в Давос.

В четвъртък Карни отвърна с реторичен огън.

„Канада и Съединените щати са изградили забележително партньорство в икономиката, в сигурността и в богатия културен обмен“, каза Карни. „Но Канада не живее заради Съединените щати. Канада процъфтява, защото сме канадци.“