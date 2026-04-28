На фона на стрелба, той предпочете салатата! Запознайте се със #SaladMan

Г ост на вечерята на кореспондентите в Белия дом запази обноските си на масата и беше забелязан спокойно да си похапва от салатата в събота, малко след като отекнаха изстрели и тежко въоръжени агенти на „Сикрет сървис“ нахлуха в балната зала на хотел Washington Hilton.

Видеоклип улови Майкъл Гланц, старши агент по таланти в Creative Artists Agency, как небрежно набожда листа от салатата си с бурата и ги слага в устата си на фона на сцената само на няколко метра разстояние, която по това време вече беше празна, с изключение на един служител с пушка, облечен в тактическа бойна екипировка.

„Аз съм нюйоркчанин“, каза Гланц пред New York Times в кратко интервю, след като Доналд Тръмп беше отведен на безопасно място сред сцена на хаос и объркване, а събитието в крайна сметка беше отменено, пише The Guardian.

„Ние живеем със сирени и постоянно случващи се различни неща. Не се уплаших. Има стотици агенти на „Сикрет сървис“, които се хвърлят през маси и столове, и аз исках да гледам“, признава той.

До понеделник хаштагът #saladman беше във възход в социалните мрежи, тъй като хладнокръвието на Гланц под напрежение беше признато от по-широка аудитория. „Моят човек“, написа авторът на оригиналния видеопост, споделен от главния медиен анализатор на CNN Брайън Стелтър.

Гланц каза пред New York Times, че са го попитали защо не е легнал на пода, както бяха направили всички останали на неговата маса и повечето други в балната зала. „Първо, имам проблеми с гърба“, каза той.

„Не можех да легна на пода, а ако бях легнал на пода, щеше да се наложи да доведат хора, за да ме вдигнат от пода. А и съм маниак на тема хигиена. Нямаше никакъв шанс да се търкалям с новия си смокинг по мръсния под на Хилтън. Това няма да се случи“, добавя Гланц.

В по-късно, набързо взето интервю за TMZ, той каза, че според него е „глупаво“ колко внимание е привлякла решимостта му да изяде салатата си, но че няма нищо против да му се смеят.

Гланц не беше единственият гост в балната зала, чиито действия след стрелбата привлякоха внимание. Жена, чиято самоличност все още не е установена, беше заснета как тайно си присвоява две неотворени бутилки шампанско и вино от една маса; докато друга жена присъстваща си направи селфи, държейки отделна бутилка шампанско на заден план.