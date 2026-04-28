Свят

На фона на стрелба, той предпочете салатата! Запознайте се със #SaladMan

Видеоклип улови Майкъл Гланц, старши агент по таланти в Creative Artists Agency, как небрежно набожда листа от салатата си с бурата и ги слага в устата си, докато около него цари хаос

28 април 2026, 09:44
На фона на стрелба, той предпочете салатата! Запознайте се със #SaladMan
Източник: GettyImages

Г ост на вечерята на кореспондентите в Белия дом запази обноските си на масата и беше забелязан спокойно да си похапва от салатата в събота, малко след като отекнаха изстрели и тежко въоръжени агенти на „Сикрет сървис“ нахлуха в балната зала на хотел Washington Hilton.

Видеоклип улови Майкъл Гланц, старши агент по таланти в Creative Artists Agency, как небрежно набожда листа от салатата си с бурата и ги слага в устата си на фона на сцената само на няколко метра разстояние, която по това време вече беше празна, с изключение на един служител с пушка, облечен в тактическа бойна екипировка.

„Аз съм нюйоркчанин“, каза Гланц пред New York Times в кратко интервю, след като Доналд Тръмп беше отведен на безопасно място сред сцена на хаос и объркване, а събитието в крайна сметка беше отменено, пише The Guardian.

„Ние живеем със сирени и постоянно случващи се различни неща. Не се уплаших. Има стотици агенти на „Сикрет сървис“, които се хвърлят през маси и столове, и аз исках да гледам“, признава той.

До понеделник хаштагът #saladman беше във възход в социалните мрежи, тъй като хладнокръвието на Гланц под напрежение беше признато от по-широка аудитория. „Моят човек“, написа авторът на оригиналния видеопост, споделен от главния медиен анализатор на CNN Брайън Стелтър.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

Гланц каза пред New York Times, че са го попитали защо не е легнал на пода, както бяха направили всички останали на неговата маса и повечето други в балната зала. „Първо, имам проблеми с гърба“, каза той.

„Не можех да легна на пода, а ако бях легнал на пода, щеше да се наложи да доведат хора, за да ме вдигнат от пода. А и съм маниак на тема хигиена. Нямаше никакъв шанс да се търкалям с новия си смокинг по мръсния под на Хилтън. Това няма да се случи“, добавя Гланц.

В по-късно, набързо взето интервю за TMZ, той каза, че според него е „глупаво“ колко внимание е привлякла решимостта му да изяде салатата си, но че няма нищо против да му се смеят.

Гланц не беше единственият гост в балната зала, чиито действия след стрелбата привлякоха внимание. Жена, чиято самоличност все още не е установена, беше заснета как тайно си присвоява две неотворени бутилки шампанско и вино от една маса; докато друга жена присъстваща си направи селфи, държейки отделна бутилка шампанско на заден план.

Източник: The Guardian    
Вечеря на кореспондентите Стрелба Майкъл Гланц Ядене на салата Сикрет сървис Хладнокръвие saladman Доналд Тръмп Хотел Вашингтон Хилтън Социални мрежи
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

