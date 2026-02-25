На фона на майчини сълзи, Тръмп нападна демократите: „Как може да не станете?“

М айката на украинската бежанка Ирина Заруцка, която беше убита от рецидивист, пуснат под гаранция без паричен залог в Северна Каролина, се разплака, докато президентът Тръмп разказваше за нападението по време на обръщението си за състоянието на Съюза.

„Убиецът на Ирина се изправи и жестоко разсече с нож гърлото и тялото ѝ. Никой никога няма да забрави – хората в този влак. Никой никога няма да забрави изражението на ужас на лицето на Ирина, когато тя погледна към нападателя си в последните секунди от живота си. Тя почина мигновено“, каза Тръмп.

Майката на Ирина, Анна Заруцка, се просълзи, като се облегна за утеха, оказана ѝ от мъж до нея, пише The New York Post. „Тя беше избягала от жестока война, само за да бъде убита от закоравял престъпник, освободен, за да убива в Америка“, продължи Тръмп.

„Г-жо Заруцка, тази вечер ви обещавам, че ще осигурим справедливост за вашата великолепна дъщеря Ирина“, увери президентът под бурни аплодисменти.

Ерика Кърк, вдовица на убития основател на Turning Point USA Чарли Кърк, седеше до Анна и изглежда ѝ отправяше думи на съболезнование, докато мъжът ѝ подаде носна кърпичка.

По време на емоционалния момент Тръмп се обърна към демократите, които изглежда не се изправиха за аплодисментите на крака заедно с републиканците.„Как може да не станете?“ каза Тръмп, като посочи към демократите.

Democrats REFUSED to stand when Trump called for JUSTICE for Iryna Zarutska after she was needlessly m*rdered by a career criminal in North Carolina.



Why do Democrats love criminals so much? pic.twitter.com/t5jBkaUwyb — Libs of TikTok (@libsoftiktok) February 25, 2026

22-годишната Ирина беше смъртоносно намушкана от предполагаем шизофреник и рецидивист Декарлос Браун, докато пътуваше с лекотоварен влак в Шарлът, Северна Каролина, през август. Бащата на Ирина не можа да присъства на погребението ѝ, проведено в Шарлът, тъй като беше блокиран в Украйна заради руската инвазия.

Браун е бил арестуван най-малко 14 пъти в Северна Каролина за престъпления, вариращи от нападение и незаконно притежание на огнестрелно оръжие до тежък грабеж и кражба, датиращи от 2007 г. След като на запис от охранителна камера беше заснет да намушква Ирина три пъти, поне веднъж във врата, младата жена се свлече на седалката си, докато кръвта се разливаше по пода на влака. Тя беше обявена за мъртва във влака.

Когато беше арестуван, Браун странно твърдял, че материал, поставен в тялото му без неговото „разрешение или упълномощаване“, контролирал действията му, чак до това какво яде, според запис от полицейска камера. Губернаторът на Северна Каролина Джош Стайн ратифицира „Закона на Ирина“ през октомври, който включва изменение, позволяващо на Северна Каролина да възобнови смъртното наказание, включително чрез разстрел. Браун беше обвинен в насилие срещу железопътен превозвач и система за масов транспорт, довело до смърт. Той може да бъде изправен пред смъртно наказание, ако бъде признат за виновен.

По време на обръщението за състоянието на Съюза, вдовицата на Чарли Кърк, Ерика, присъства на обръщението като гост на президента Доналд Тръмп, като се чуха скандирания „Чарли“, докато президентът почиташе покойния ѝ съпруг.

Ерика Кърк Източник: БТА/AP

„И така, миналата година Чарли беше жестоко убит от убиец и стана мъченик заради убежденията си. Неговата прекрасна съпруга Ерика е с нас тази вечер“, каза Тръмп. Кърк започна да се просълзява и да избърсва лицето си, докато Тръмп продължаваше да казва: „Преживяла си много“.

President Trump honored Charlie Kirk, the entire audience broke out in chants of "CHARLIE, CHARLIE, CHARLIE" as Erika stood.



Charlie's spirit is still SWEEPING through the hearts and minds of America's youth.



BEAUTIFUL🇺🇸🦅 pic.twitter.com/bwUzuJhgSB — Mikey McCoy (@Michael_McCoyy) February 25, 2026

Тръмп продължи да описва покойния консервативен активист Чарли Кърк като мъченик, докато говореше за нарастване на религиозното участие сред младите хора. Тълпата избухна в скандиране на „Чарли“. „В памет на Чарли всички трябва да се обединим, за да потвърдим, че сме една нация под Бог“, каза Тръмп. „И трябва напълно да отхвърлим всякакъв вид политическо насилие“.

Кърк, консервативен активист и съосновател на Turning Point USA, беше смъртоносно прострелян по време на събитие в университета Utah Valley в Орем, Юта, през септември 2025 г. Предполагаемият убиец на Кърк, Тайлър Робинсън, в момента е изправен пред дело за смъртно наказание във връзка със смъртта му.