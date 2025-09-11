Свят

„Тя ми четеше мислите“: Смразяващата истина за убийството на украинската бежанка във влак

Декарлос Браун-младши е признал пред семейството си, че е намушкал до смърт украинската бежанка Ирина Заруцка, защото вярвал, че тя чете мислите му

11 септември 2025, 11:55
„Тя ми четеше мислите“: Смразяващата истина за убийството на украинската бежанка във влак
Източник: БТА/АР

О бвиняемият в убийство Декарлос Браун-младши е признал пред семейството си, че е намушкал до смърт украинската бежанка Ирина Заруцка във влак в Шарлот, Северна Каролина, защото вярвал, че тя чете мислите му. Това твърди неговата сестра, след като от затвора излязоха записи със смразяващите му думи.

Трейси Браун, която през 2022 г. също е била нападната от брат си, разкрива, че Декарлос страда от параноидна шизофрения. По думите ѝ, той често ѝ казвал, че правителството му е имплантирало чип.

„Когато видях видеото, веднага знаех, че е стигнал до точка на пречупване — и мразя да го казвам, защото тя не го заслужаваше. Но той просто не издържа повече“, казва Трейси пред The Post.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

  • Смразяващият разговор от затвора

Аудиозапис от телефонно обаждане на Браун до сестра му от затвора разкрива неговото несвързано и объркано обяснение защо е нападнал невинната жена. В разговора от 28 август — само шест дни след убийството — той твърди, че „материалът в тялото му“ го е принудил да убие Ирина.

Сестра му го посещава няколко пъти, включително и на лична среща, за да разбере причината за нападението. При едно от посещенията Браун дори отправя заплахи към нея и майка им, обвинявайки ги, че са част от заговор срещу него.

„Когато отидох, той мърмореше и си говореше сам. Попитах го: ‘Какво мислиш?’ Той ме погледна и каза: ‘Трябва да те накарам да го направиш.’ Когато попитах какво има предвид, той каза: ‘Ти и мама. Всички сте трафикирани.’ Според него правителството ни използвало, за да стигне до него“, разказва Трейси.

  • „Тя ми четеше мислите“

Според сестрата, когато за първи път научила за убийството, тя помислила, че е станало в резултат на схватка или самозащита. Но от брат си чула друго обяснение: „Каза ми, че е избрал именно нея, защото му е чела мислите.“

В записа, получен първоначално от Daily Mail, се чува как Браун признава: „Нараних си ръката, като я намушках. Дори не познавах жената. Не съм ѝ казал нито дума. Това е страшно, нали? Защо някой би намушкал друг човек без причина?“

Трейси го пита: „От всички хора, защо точно тя? Тя е от Украйна, а Русия воюва със Съединените щати. Опитвам се да разбера — защо именно тя?“

Браун отговаря: „Просто я нападнах. Сега трябва да разследват на какво е било изложено тялото ми. Трябва да разследват какъв е бил мотивът.“

Майката на Браун казва пред The Post, че се е опитвала да го настани в психиатрично заведение за дългосрочни грижи, но без успех, тъй като не е негов законен настойник.

  • Ескалация след затвора

Според Трейси състоянието на брат ѝ рязко се влошило след освобождаването му през 2022 г. от петгодишна присъда за въоръжен грабеж.

„Не беше на себе си. Не можеше да води нормални разговори, ставаше агресивен, не задържаше работа. Чувствам, че семейството и държавата го изоставиха“, казва тя.

През януари 2023 г. Браун отново е арестуван, след като позвънил на 911 по време на проверка за социални помощи, твърдейки, че мозъкът му се контролира от микрочип. В декларацията за ареста се посочва, че полицаите му обяснили, че проблемът е медицински, но той избухнал и бил задържан за „злоупотреба със системата 911“.

Въпреки това съдията одобри освобождаването му с писмено обещание да се яви в съда.

„Той търсеше помощ, макар и по объркан начин. Не го оправдавам, но той е психично болен. Това е истината“, казва сестра му.

  • Страх и апел за милост

Днес Трейси признава, че се страхува от възможни нападения срещу нея заради действията на брат ѝ: „Хората могат да ме разпознаят като негова сестра и да решат да ми отмъстят. Това ме ужасява.“

Тя дори отправя апел към президента Тръмп да спаси брат ѝ от смъртна присъда: „Властите си затваряха очите. Три години той се опитваше да получи помощ, но всички мислеха, че е заради наркотици. Преди да решат за смъртно наказание, нека видят как той всъщност се е борил.“

Източник: nypost.com    
Убийство Декарлос Браун-младши Ирина Заруцка Украинска бежанка Параноидна шизофрения Психично здраве
